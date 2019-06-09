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UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon Portekiz!

10 Haziran 2019

Finalde Hollanda’yı 1-0 mağlup eden Portekiz, UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon oldu!

UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon Portekiz oldu. Porto’daki Dragao Stadı’nda oynanan finalde Portekiz, Hollanda’yı 1-0 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Portekiz 60. dakikada Guedes’in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve UEFA Uluslar Ligi’nin ilk şampiyonu oldu.

Kupayı kazanan Portekiz 10.5 milyon Euro para ödülü kazanırken, Hollanda ise 9 milyon Euro‘yu kasasına koydu.

Göztepe’de forma giyen Portekizli futbolcu Beto bu maçta süre alamazken, adı Galatasaray ile anılan eski Beşiktaş ve Kasımpaşalı futbolcu Ryan Babel ise Hollanda formasıyla maça ilk 11’de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

UEFA Uluslar Ligi‘nin üçüncülük maçında ise İngiltere, normal süresi golsüz biten mücadelede İsviçre’yi penaltılarla 6-5 mağlup etti.

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