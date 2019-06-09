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Larnaka’da rulo balya altında yanmış ceset bulundu

9 Haziran 2019

Larnaka’da bugün öğleden sonra rulo balya altında erkek birine ait yanmış ceset bulundu.

Dialogos’da yer alan habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti polisi bugün öğleden sonra kuru rulo balya altında bir erkeğe ait ceset bulması üzerine alarma geçti.

Habere göre Larnaka – Civisil bölgesinde yoldan geçen kişiler tarafından yanan rulo balyayı görmeleri üzerine aşağı indiklerinde yanmış cestle karşılaştırlar.

Haberde cesedin bağlı halde olduğu da ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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