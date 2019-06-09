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Ronaldo, kendisini yol kenarında ‘Cristiano bana sarıl’ pankartıyla bekleyen çocuğa sarıldı

9 Haziran 2019

Portekiz Milli Takımı ve Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, milli takım antrenmanından dönerken yol kenarında kendisini “Cristiano bana sarıl” pankartıyla bekleyen lösemi hastası bir çocuğun isteğini kırmadı ve otobüsü durdurarak çocuğa sarıldı.

Hem Juventus’un hem de Portekiz Milli Takımı’nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, daha önce de yaptığı gibi çocuklara karşı olan hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli takım kampında bulunan yıldız isim, antrenmandan çıkıp takım otobüsüyle gittikleri sırada yol kenarında bekleyen ve elinde “Cristiano bana sarıl” yazılı pankart bulunan löseli hastası bir çocuğun isteğini kırmadı. Otobüsü yol kenarında durduran Ronaldo, çocuğu yanına alıp birlikte poz verdi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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