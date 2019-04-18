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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

18 Nisan 2019

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları tamamlandı. Porto Liverpool’u Dragao Stadı’nda konuk etti.
Deplasman ekibi Liverpool, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Porto’yu Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Virgil Van Dijk‘in golleriyle 4-1 mağlup etti. Porto’nun tek golü Eder Militao’dan geldi.

Günün maçında Manchester City, Tottenham’ı Etihad Stadı’nda konuk etti. Deplasman ekibi Tottenham İlk maçta 1-0 kazandığı maçın rövanşında Manchester City’e 4-3 yenilmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri, “LiverpoolBarcelona” ve “TottenhamAjax” şeklinde oldu.

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