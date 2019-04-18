Dev yırtıcı “Simbakubwa” keşfedildi

Bilim insanları Kenya’da dünya üzerinde yaşamış olan en büyük yırtıcı memeli hayvanlardan birini keşfetti. Türe “Afrika’nın en büyük aslanı” anlamına gelen “Simbakubwa kutokaafrika” adı verildi.

Ohio Üniversitesi’nden (ABD) Fosilbilimci Matthew Borths başkanlığındaki ekipte yer alan araştırmacılar Kenya’da, ağırlığı bir buçuk tona kadar ulaştığı sanılan bir memeli yırtıcının fosilini keşfetti. Yaklaşık 23 milyon yıl önce Avrasya, Kuzey Amerika, Afrika’nın bazı bölgeleri ve bugünkü Arap dünyasında yaşadığı düşünülen aslan benzeri hayvanın fil ve su aygırı büyüklüğündeki türleri avladığı düşünülüyor. Kutup ayısından daha büyük bir gövdeye sahip olduğu anlaşılan hayvana bilim insanları tarafından, “Afrika’nın en büyük aslanı” anlamına gelen “Simbakubwa kutokaafrika” adı verildi.

Bilim insanlarının “Journal of Vertebrate Paleontology” dergisinde yayınlanan konuya dair makalelerinde, söz konusu hayvanla ilgili bilgiye, yıllarca önce Kenya’nın batısındaki Meswa Bridge bölgesinde bulunan çene kemiği parçası, birkaç diş ve kemiklerden ulaşıldığı belirtildi. Araştırmacılar Simbakubwa kutokaafrika’nın bugünkü yırtıcı kedigillerle evrim zinciri içinde bir bağının olmadığını, nesli tükenmiş olan ayrı bir memeli hayvan grubunun üyesi olduğunu ifade etti.