Türkiye

Özersay, Çavuşoğlu ile birlikte Kıbrıs meselesini değerlendirdi

18 Nisan 2019

Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kudret Özersay’la birlikte Kıbrıs meselesinde gelinen aşamayı değerlendirdiklerini belirtti.

#KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’la Kıbrıs meselesinde gelinen aşamayı değerlendirdik. Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğini ve güvenlik endişelerini karşılayan bir çözüm modeli için ortak çabalarımızı sürdüreceğiz.

Evaluated the current situation in the Cyprus issue w/Deputy PM & FM Kudret Özersay of the #TRNC. We will continue with our joint efforts to reach a settlement that ensures the political equality of the Turkish Cypriots & meets their security concerns.

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