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Ucuz kurtuldular

18 Nisan 2020

18.4.2020 tarihinde, saat 20:15 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Şemseddin Kılıç (E-22), yönetimindeki HC 316 plakalı araç ile sağdan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet trafik ışıklarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Halil Özdemir (E-39) yönetimindeki MN 192 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan HC 316 plakalı araç yine trafik ışıklarında sağdan birinci şeritte bekleyen Dilhan Çavuş (E-30) yönetimindeki MJ 094 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpışma sonucu yaralanan MN 192 plakalı araç sürücüsü Halil Özdemir kaldırıldığı Kolan British Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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