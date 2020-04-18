CORONAVIRUS, İNSANDAN HAYVANA, HAYVANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Son günlerde müşterilerimden ve çevremden gelen ” COVID-19 hayvanlarımıza da bulaşabilir mi? Hayvanlarımız enfekte olup insanlara bulaştırabilir mi?” sorularına bir açıklık getirmek istiyorum.

Coronavirüsler geniş bir virüs ailesidir. Taksonomik olarak Coronavirusler, Coronaviridae familyasının iki alt familyasından birini oluşturan virüslerdir.

Bazıları insanlarda hastalığa, bazıları ise belirli hayvan türlerinde hastalığa neden olur. Hayvanları enfekte eden bazı koronavirüsler bazen insanlara yayılabilir, ancak bu nadir bir durumdur.

Kedileriniz de hastalık yapan Coronavirus, Feline coronavirus (FCoV) ve köpekleriniz de hastalık yapan Coronavirus, Canine coronavirus(CCoV)’un mevcut coronavirus( COVID-19) hastalığıyla hiçbir bağlantısı yoktur.

Mevcut koronavirüs hastalığı salgınının kesin kaynağını bilmemekle birlikte (COVID-19). İlk enfeksiyonların Çin’deki canlı hayvan pazarında ve özellikle yarasalardan geçtiği düşünülmektedir , ancak virüsün mevcut yayılma yolu insandan insana şeklinde olmaktadır.

Evcil hayvanlarınızın COVID-19’a neden olan virüsü insanlara yayabildiğine ve bir enfeksiyon kaynağı olabileceğine dair bilimsel bir kanıt yoktur. Dünya çapında şu ana kadar, Hong Kong’da 2 köpek, 1 kedi, Belçika’da 1 kedi COVID-19 virusu pozitif olarak test edilmiştir. Ancak, burda en önemli nokta köpeklerin ve kedilerin COVID-19 pozitif bireylerle ayni evde yaşıyor olmaları, bu hastalığı sahiplerinden almış olmaları ve bu hayvanlarda hastalık belirtilerinin gözlenmediğidir. Ayrıca Hong Kong’da yapılan çalışmaya göre, bu hayvanların virusu insanlara yayma gibi bir durumları mümkün değildir.

Farklı hayvanların COVID-19’a neden olan virusten etkilenip etkilenmeyeceğini ve bunun insan sağlığını nasıl etkileyebileceğini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Ancak mevcut bilgilerimiz ışığında, kedi ve köpeğiniz COVID-19 hastalığının vektörü değildir.

Hastalık vektörü olmayan kedi ve köpekleriniz, gezdirme amaçlı dışarda bulundukları esnada, gezdirilen bölgede mevcut bulunan virusu pati ve tüylerinin üzerine alıp bu şekilde bulaşmaya yol açabilirler. Evcil hayvanlarınıza diğer aile bireyleri gibi davranın ve bu süreçte evcil hayvanların ev dışındaki insanlarla veya hayvanlarla etkileşime girmesine izin vermeyin. Ev içindeki bir kişi hastalanırsa, o kişiyi evcil hayvanlar da dahil olmak üzere diğer herkesten izole edin.