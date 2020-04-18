Gazimağusa Belediyesi’nden korona virüsle mücadelede maske ve tulum desteği

Gazimağusa Belediyesi Korona Virüsü (Covid 19) ile mücadeleçalışmaları kapsamında virüsün bulaşmasını engelleyen önemli bir tedbir olan maske üretimine devam ediyor.Gazimağusa Belediyesi virüsle daha etkili mücadele edilmesi amacıyla yaptığı çalışmalara üretimi de ekleyerek geçen hafta başladığı maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de yapmaya başladı.

Gazimağusa Belediyesi bünyesindeki Mağusa Gelişim Akademisi’nde Kadın El Sanatları Atölyesi ile Akademi personelinin ortak çalışmasıyla ilk etapta yapılması planlanan 5 bin adet maskenin 3 bin adeti yapılmış durumda. Önümüzdeki günlerde dağıtımına başlanacakmaskelerin üretimine devam edilecek. Halkımızın herhangi bir sağlık riski yaşamadan alışverişlerini ve işlemlerini yapması için önemli noktalar olan bankalarda ve marketlerde maskeler halkımıza ücretsiz olarak dağıtılacak. Ayrıca MGA’nın üretimine başladığı tulum kıyafetleri hem belediyenin kendi şubelerinde kullanılacak hem devletin elzem hizmetlerinde bulunan ekiplerine ve hastaneleredestek olmak için dağıtılacak.

Çalışmaları yerinde ziyaret edenGazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arterkonuşmasında, belediye sınırları içinde görev yapan ekiplerin yoğunluğun olduğu market ve bankalarda hem kalabalık olmaması hem de sosyal mesafeye uyulması için denetimlere devam ettiğini ifade ederek, mücadelenin önemli bir parçası olan maske kullanımı için de çalışmalara devam ettiklerini, yapılan maskelerin bankalarda ve marketlerde kullanılması için dağıtımını yapacaklarını ifade etti. Başkan İsmail Arter, ekipleri için son derece gerekli olan tulum üretimine de başladıklarını, belediye ekiplerinin ardından devletin elzem hizmetlerinde bulunan ekiplere tulum sağlamak için üretimi artıracakları bilgisini verdi.

Başkan İsmail Arter, ekonomik hayatın durduğu için ortaya çıkan gıda ihtiyacının karşılanması anlamında da görev yaptıklarını, belediyenin sağladığı 3 bin adet gıda paketini ihtiyaçlılara ulaştırdığını belirtti ve bu zor günleri dayanışma içinde atlatacaklarını ifade etti. Başkan İsmail Arter bu dönemde görev yapan tüm ekiplere, dayanışma gösteren ve yardımlarını esirgemeyen tüm kurum kuruluş ve duyarlı iş insanlarına da teşekkür etti.