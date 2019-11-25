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Üçlü görüşme öncesi Lute, Erçin ve Mavroyannis ile bir araya geldi

25 Kasım 2019
guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daveti üzerine liderlerle bu akşam Berlin’de yapacağı üçlü görüşmeye yönelik hazırlıklar devam ediyor.

BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, bu sabah yeniden liderlerin temsilcileri Erhan Erçin ve Andreas Mavroyannis ile bir araya geldi.

Lute, dün gece de Erçin ve Mavroyannis ile önce ayrı ayrı, daha sonra de ikisiyle birlikte görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu akşam saat 20.30’da (Berlin saatiyle 19.30) Guterres’in ev sahipliğinde görüşecek.



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