Çömlekçi Çiftliği’ndeki büyükbaş hayvan ekipmanları açık artırmayla satışa çıkacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, Çömlekçi çiftliğinde bulunan büyükbaş hayvan otomatik yemliği, (12*2) sağımhane ve ekipmanları, çelik soğutuculu depolar ve buzağı yuvalığının satışını açık artırma usulüyle yapacak.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ekipmanların satışı 5 Aralık’ta Çömlekçi Çiftliğinde, açık artırma ve peşin para usulüyle yapılacak. Açık artırma saat 10:00’da başlayacak.

Açıklamada, açık artırmaya katılacak olanların, 1 ve 2’nci kalemde belirtilen tesisler için 5 bin Türk Liralık, 30 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz; Devlete vergi borcu olmadığına dair Gelir ve Vergi Dairesinden belgeyi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne vermesi gerektiği belirtildi.

Teminat vermeyenlerin açık artırmaya katılamayacağı kaydedilen açıklamada, ek bilgi için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım şubesine başvurması gerektiği kaydedildi.

Açıklamaya göre satışı yapılacak tesis ve malzemelerin içeriği şöyle:

“1)Sağımhane tesisi ve ekipmanları: Bir çift (12*2) balık sırtı duvar demirleri, sağımhane ünitesi seti ALFA LAVAL marka, yıkama ünitesi, hava üniteleri, emzik sistemleri, süt ölçüm cihazları, okuyucu perde iki adet ve soğutuculu 3800-4000lt kapasiteli çelik iki adet depo( DELAVAL ve KROMEL marka).

2)Otomatik yemlik tesisi ve ekipmanları: İki adet 6’lı yemleme istasyonu Delaval marka ve iki adet takribi on tonluk yem silosu, iki adet 4’lü yemleme istasyonu Delaval marka ve iki adet takribi on tonluk yem silosu.

3)Buzağı yuvalığı (padoks) ve ekipmanları: Buzağı yuvalığı 39 adet demir korkuluklu ve buzağı yuvalığı demir korkuluksuz 22 adet.”