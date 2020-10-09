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Üç üründe limit üstü kalıntı

9 Ekim 2020
sebze limit üstü kalıntı






Tarım Dairesi 4-10 Ekim  2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 46 numuneden 44 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur. Köşe Ticaret Ltd. ait sultani üzümde  ve  SVS Tic. Ltd. ait şeftalide Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların  isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 19 numuneden 18 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur. Mağusa sakinlerinden Ümit Coşkun’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

 

    9 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1M.Hacı Ali ltd.İthalMısır YemlikTemiz
2Henege TarımİthalSoya KüsbesiTemiz
3M.Hacı Ali ltd.İthalMısır DDGSTemiz
4Levent Sanayi Ltd.İthalMısır YemlikTemiz
5Nej Grain Ltd.İthalBuğday EkmeklikTemiz
6Hakan DüzgünİthalKırmızı Pul Biber Acı (P)Temiz
7Hakan DüzgünİthalKırmızı Pul Biber Acı (Ç)Temiz
8Köşe Tic. LtdİthalSultani ÜzümLimit Üstü
9Nuri Ersoy Ltd.İthalHavuçTemiz
10SVS Tic. Ltd.İthalŞeftaliLimit Üstü
11SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
12Nuri Ersoy Ltd.İthalSiyah ÜzümTemiz
13Nuri Ersoy Ltd.İthalElma StkTemiz
14Mert UluşanİthalHavuçTemiz
15Onbaşı İşl. Ltd.İthalSultani ÜzümTemiz
16Onbaşı İşl. Ltd.İthalSiyah ÜzümTemiz
17Onbaşı İşl. Ltd.İthalHavuçTemiz
18Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
19Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma StkTemiz
20Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
21Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut AnkaraTemiz
22SVS Tic. Ltd.İthalSultani ÜzümTemiz
23SVS Tic. Ltd.İthalSiyah ÜzümTemiz
24SVS Tic. Ltd.İthalBeyaz ÜzümTemiz
25SVS Tic. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
26SVS Tic. Ltd.İthalElma StkTemiz
27SVS Tic. Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
28Hürsen TarımİthalDomatesTemiz
29Muha Seb. Mey Ltd.İthalNektarinTemiz
30Muha Seb. Mey Ltd.İthalElma GoldenTemiz
31Muha Seb. Mey Ltd.İthalElma StkTemiz
32Onbaşı İşl. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
33Onbaşı İşl. Ltd.İthalNektarinTemiz
34Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
35Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma StkTemiz
36Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GalaTemiz
37Nuri Ersoy Ltd.İthalRed Globe ÜzümTemiz
38Nuri Ersoy Ltd.İthalSultani ÜzümTemiz
39Nuri Ersoy Ltd.İthalŞeftaliTemiz
40SVS Tic. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
41SVS Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
42Halil Kasap Paz.İthalArmut DeveciTemiz
43Halil Kasap Paz.İthalElma GalaTemiz
44Halil Kasap Paz.İthalRed Globe ÜzümTemiz
45Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GalaTemiz
46Halil Kasap Paz.İthalSultani ÜzümTemiz
47Önder ÖzenMağusaSalatalıkTemiz
48Ümit CoşkunMağusaSalatalıkLimit Üstü
49İsa DoğanMağusaSalatalıkTemiz
50İdris SaraçMağusaKabakTemiz
51İdris SaraçMağusaSalatalıkTemiz
52Selim SergeyBostancıNarTemiz
53Doğan BağkurBostancıNarTemiz
54Mahir BaydarAydınköyNarTemiz
55Erdinç BilginGüneşköyNarTemiz
56Gökhan SaraçAydınköyNarTemiz
57Ümit ZekiGüzelyurtNarTemiz
58Mücahit RüstemoğluYaylaNarTemiz
59İsrafil YurDipkarpazDomatesTemiz
60Muharrem YurDipkarpazPatlıcanTemiz
61Muharrem YurDipkarpazBiberTemiz
62Muharrem YurDipkarpazDomatesTemiz
63Bünyamin GüngörDipkarpazDomatesTemiz
64Arif GüneşDipkarpazBeyaz SarmaTemiz
65Cesim KızılYeşilköyPatlıcanTemiz

 

 







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9 Ekim 2020

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