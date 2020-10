Cengizköy’de trafik eylemi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Cengizköy Muhtarı öncülüğünde bir grup köylü, Cengizköy’de Lefke-Güzelyurt anayolu üzerinde eylem yaptı.

Eylemde, “ Başka Mehmetler ölmesin”, “ Allahın Verdiği Canı, Kamera Takın Yollar Almasın”, “ Korumaya Almayacaksak, Yarış Pisti Yapalım”, “ On Yıldır Yalnızca Kameranın Tabelasını Layık Gördünüz” pankartları açıldı.

Cengizköy’de geçtiğimiz cuma akşamı ( 2.10.2020 ) tarihinde 20 yaşındaki Mehmet Cilasun’un ölümü ile sonuçlanan trafik kazasının ardından köy sakinleri isyan etti. Köy Muhtarı ve bir grup köylü gelmiş geçmiş hükümetlere defalarca yaptıkları yazılı ve sözlü müracaatlarda, anayola hız tespit kamerası konmasını istemelerine rağmen 2006 yılında bu anayol üzerine yalnızca 65 km sürat tahdidi levhası konulduğunu, ancak kamera konulmadığını söylediler. Cengizköy Muhtarı Hüseyin Turaç, bölgede onlarca maddi hasar, yaralanma ve 9 ölümle sonuçlanan trafik kazaları meydana geldiği söyleyerek devletin bir an önce seslerini duyarak bu yolda önlem olarak hız tespit kamerası takılmasını talep etti. Hız tespit kamerası konmak için tüm köylüden imza topladıklarını ancak bugüne kadar sadece tabelasının konulduğunu söyledi. Turaç, özellikle geç saatlerde bazı kişilerin bu yolda araçlarıyla hız ve yarış ( Drag) yaptığına dair köylülerden şikâyetler aldıklarına da dikkat çekti.

“Yetkilileri gerek yazılı gerekse sözlü olarak uyarmamıza rağmen, bölgede hiçbir tedbir almadılar” diyerek isyan eden Muhtar Hüseyin Turaç, hız tespit kamerası takılması için çalışma başlatılması şart olduğunu bildirmelerine rağmen, yetkililerin duyarsız kalmasından yakındı. Turaç, “Bölgeye hız tespit kamerası yerleştirilmesi için ilgili mercilere yazılı olarak müracaatta bulunsak da bölgeye sadece yıllardır hız tespit uyarı levhası dışında bir şey yapmadılar. Şimdi sorarım bu ölümlü kazanın sorumlusu kim?” diyerek isyan etti. “Anayolda yarış yapıyorlar” , Cengiz Topel Anıtı önünden Enformasyon ofisi istikametine doğru gece geç vakitlerde araçlarla yarış yapıldığını ve bu konuda vatandaşlar tarafından sürekli şikâyetler olduğunu ifade etti. Bu yol üzerinde bir Anaokulu ve etüt merkezi olduğuna da vurgu yapan Turaç, bu noktada da ciddi sorun olduğunu belirterek, trafik akışının yoğun olduğu saatlerde sürücüler ile yayaların tehlike ile karşı karşıya da kaldığını anlattı.

Turaç, anayolda uyarıcı levha olmaması ve yoldaki uyarıcı çizgilerin silinmesinden yakındı. Bu eylem ile yetkililer sesimizi duysun artık geçen gün bir can daha gitti. Bu bölgenin insanını da, insan yerine koyup, ivedi olarak kameranın aktif hale gelmesi gerekmekte. Aksi halde çok canlar yanacak” dedi. Sesimizi duymazlarsa bundan sonra daha etkili ve şiddetli

eylemlerimiz olacak, anayolu Tutuklanmayı göze alarak, yola kum dökeceğiz, bordür taşı koyacağız ve Trafiğe kapatacağız. Köyün her iki tarafına da hız kamerası talep ederiz. Bu eylem yalnızca bizim köyün sorunu değil bu yolu kullanan herkesin sorunudur.

Bölgede ikamet eden Taner Aslantürk, Cengizköy’de ikamet ettiğini söyleyerek, evinin önünden geçen Lefke-Güzelyurt ana yolunda çok sayıda yaralanma ve 9 da ölümle sonuçlanan kaza olduğunu ifade etti. Gerek kendisinin bizzat gerekse Muhtarlığın defalarca yetkililere bu ana yol üzerine hız kamerası konması için yetkililere yazılı ve sözlü müracaatları olduğunu ancak hiçbir yetkilinin ana yola hız kamerası konmadığını söyleyerek, Trafik kazalarının olmasına göz yumduklarını söyledi. Geçtiğimiz Cuma akşamı 20 yaşındaki Mehmet Cilasun isimli bir kişinin bu yol üzerinde ölüm ile sonuçlanan trafik kazası yaptığını ve artık ölümlere ve kazalara son verilmesi için bir eylem kararı aldıklarını ifade etti. Haziran 2006 yılında bu yolda ölümlü kaza olduğunu ve Ulaştırma bakanlığı ve Trafik Kazalarını önleme derneği yetkililerine müracaat ettiklerini söyleyerek, yetkililerin köye gelerek inceleme yaptıklarını ve yola yalnızca 65 km hız levhası koyduklarını söyledi. Köy içinde aşırı sürat yapan araçlar olduğunu söyleyen Aslantürk, özellikle gece saat 22.00’den sonra bazı araç sürücülerinin dümdüz olan Cengiz Topel Anıtı ile Enformasyon ofisi arasındaki 1 kilometrelik yolda rally yaptıklarını ve her an kaza riskinin olduğunu ifade etti. Defalarca bu durumu Polise bildirdiklerini söyleyen Aslantürk, Polisin plakasını al ve bize bildir demesi ile kalındığını ifade etti. Bizim devletten çok acil olarak beklentimiz acilen hız kamerası konmasını talep ederiz. Bu yaptığımız bir uyarı eylemidir bıçak kemiğe dayandı. Ya bu kamerayı koyarlar kazaları önlerler ya da önümüzdeki eylemlerde yolu trafiğe kapatarak başka türlü eylemlerde yapacağız. Sanki de bu evlerde insan yaşamıyor ve bu yol rally yoludur. Derhal her yetkili kurum bu yol için tedbir alsınlar.

Köy sakini Cemal Saylan, bu anayol üzerinde evi olduğunu söyleyerek, kendi evlerinin önündeki meydanda çocukların Bisiklet kullanamadığını, oyun oynayamadıklarını köylülerin rahatça yürüyüş yapamadığını söyledi. Geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen ve ölümle neticelenen kazadan iki dakika önce çocuklarının orada Bisiklet sürdüklerini ve eve girmelerinden sonra kaza olduğunu ve bir kişinin öldüğünü söyleyerek, iki dakika önce kaza olmuş olsaydı büyük bir facia olacaktı. Allah onları korudu dedi. Bu yol üzerinde yaralanma, hasar ve ölümle sonuçlanan kazaların nedeninin sürat olduğunu ifade ederek, yola kamera konmasını talep etti.