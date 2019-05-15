UBP’yi babalarının çiftliği zannedenler

Eskiler “nevi şahsına münhasır” derler.

Kendine özgü davranış ve karakteri olan kişi demektir.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve an itibarıyla Başbakan adayı olan Ersin Tatar tam da öyle birisidir.

Yıllar öncesine dayanan tanışıklığımız ve dostluğumuz vardır.

Ersin Tatar yıllardır “nevi şahsına münhasırdır.”

Politikaya girdikten sonra artan tanınırlık oranıyla birlikte bu durumu artık nerdeyse tüm memleket tarafından bilinir olmuştur.

Ulusal Birlik Partisi başkanlığına giden süreçte kendine özgü davranışları ve karakterinin etkisi olmuştur bence.

UBP içindeki entrikalardan ve arkadan bıçaklamalardan belki de böyle kurtulmuştur.

Siyasetin asık ve kaba yüzünü böyle aşmıştır.

Geçtiğimiz hafta Telsim’in (Vodafon) 5 G tanıtım toplantısında bir araya geldik.

Siyaset dünyasından farklı konuklar vardı.

Konuşmalar yapıldı ve her konuşmacı 5 G’nin ne kadar önemli bir teknolojik gelişme olduğunu anlatıp durdu.

Ersin Tatar kürsüye çıktığında tanıtım toplantısının kasvetli havası bir anda dağıldı.

Ersin Tatar mealen şunları söylemişti;

“Karşımda sayın Mehmet Ali Talat’ı görüyorum. Annan planının mimarı Talat bir evet ile bizi dünyaya bağlayacaktı. Rum hayır deyince Annan planı toz ile buz oldu. Üzülmeyin sayın Talat Annan planıyla dünyaya bağlanamadık ama 5 G ile bağlanıyoruk.

Fikri Toros da buradadır. Ticaret Odası Başkanı iken Rum ile cep telefonlarını bağlamak için çok uğraşmıştı. Noldu o iş? Olmadı. Ama şimdi 5 G ile dünyaya bağlandık. Rum derdine yansın…”

Tabi bu espri de içeren hicivsel sözler herkesi güldürdü.

Yanımdaki UBP milletvekillerine dedim ki; “Artık böyle bir muhalefet tarzı var ve galiba hepimiz de alışacağız.”

***

Ersin Tatar ile HP’nin hükümetten çekilme kararı aldığı günün akşamında telefonda konuştuk.

“Eee artık Başbakan olacaksın seni telefonda bile zor bulacağız” diye takıldım, ciddiyetle “asla öyle bir şey olmayacak” dedi.

Ersin Tatar, adeta gün 24 saat UBP üyeleri ile bire bir temas ederek, sürekli dolaşarak ve vatandaşa dokunarak UBP başkanlığına seçildi.

Tabii parti içi ekipleşmenin de etkisi var.

“Tatar’ı biz seçtirdik” diyenler bu günlerde ortalıkta dolanmaya başladılar.

Söyledikleri “Tatar kukla bir Başbakan olacak, hükümeti biz idare edeceğiz” anlamına gelen şeylerdir.

Hani bir halk deyimi vardır; “Eşeğe binmeden ayaklarını sallamak.”

Tam da o durumdadırlar.

Ersin Tatar Başbakan olur mu?

Dün itibarı ile Cumhurbaşkanı’ndan görevlendirmeyi aldı.

Bugün de tüm partilerle görüşüp, UBP Parti Meclisi’ni toplayacak.

Başbakan olma olasılığı yüksektir.

Ersin Tatar Başbakan olursa UBP’deki bazı kesimler ciddi bir hayal kırıklığı yaşamaya adaydırlar.

Sandıkları gibi bir “kukla” yaratamayacaklar.

Dedik ya nevi şahsına münhasırdır.

Bunu herkes görüp anlayacak.

Özellikle UBP’yi babalarının çiftliği zannedenler…