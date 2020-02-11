KıbrısSürmanşet

UBP’den DP’ye ziyaret

11 Şubat 2020

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı, siyasi partilerin Lefkoşa ilçe başkanlığına başlattığı ziyaretler çerçevesinde ilk ziyaretini Demokrat Parti’ye gerçekleştirdi. UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, ziyarette, iki partinin Kıbrıs konusunda aynı çizgide olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son zamanlarda kamuoyuna verdiği mesajların üzücü olduğu görüşünü ifade eden Gardiyanoğlu, seçim sürecinde sağduyu ile hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
Gardiyanoğlu, “sağduyulu olmalıyız. Çünkü bizim yola çıktığımız bir anavatanımız vardır. Her zaman et ve tırnak gibi olduğumuz, gururla ifade ettiğimiz anavatanımız vardır. Türkiye ile ilişkileri sarsacak bir hamlade bulunmayacağız. Bulunanların da karşısında olacağız” dedi.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Salih Çeliker de, işbirliği ve güçbirliğine her zaman hazır olduklarını belirtti. Çeliker, “DP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmadığı için herhangi bir adayı şu anda işaret etmek istemiyorum. Partimiz bu süreçte bir aday çıkarma veya bir partiyi destekleme veya oylarını serbest bırakma süreçlerini tartışılıyor. Konuşuluyor. Yakın bir gelecekte açıklanacak” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün eşit ortak bir çözüm sürecinde varolması, olana kadar da kendi kendini daha iyi günlere taşıyacak oluşumları gerçekleştirmesi gerektiğini kaydeden Çeliker, Türkiye ile iyi ilişkilerin önemine de işaret etti.
Çeliker, “Birbirimizi kırma lüksümüz yok. İyi niyet ve samimiyet önemli, karşılıklı birbirimizi kırmak kimseye birşey sağlamaz. Sadece Kıbrıslı Türklerin düşmanı olan kesimlerin ekmeğine bal sürer” şeklinde konuştu.

 



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