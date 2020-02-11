Kartal, Doğan’ı yedi: 4-0

PUAN FARKI AÇILDI: Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Yenicami konuk ettiği Doğan’ı 4-0 mağlup etti. Haftaya lider MTG’nin 4 puan gerisinde ikinci sırada giren Doğan bu mağlubiyetle liderin 7 puan gerisinde kaldı. Yenicami’ye 3 puanı getiren goller Mehmet Altın (2), John Ebuka ve Abaka’dan geldi
Yer: Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Mustafa Torun, Engin Akkagün
Yenicami 4-0 Doğan T.B.
Ercan Samancıoğlu Dursun Cem Ateş
Tansel Ekingen Aydın Aygın
Yasin Açıkel Serhan Önet
(Dk.72 Mahmut) Selim Saygı
Hascan Kırmaz (Dk.56 Rasaq)
(Dk.63 Fırat) Kenan Oshan
Mehmet Göktaş Erdinç Börekçi
Mehmet Altın (Dk.67 Koral)
Hüseyin Sadıklar Sercan Demirman
Hasan Ulukök Ahmet Sönmez
Serge Abaka Jonathan Weston
John E. Okoye Ali Savaşan
Aminu Mohammed Billy Michael
(Dk.90 M. Amasyalı)
Goller:
Dk.32 Mehmet Altın
Dk.82 Mehmet Altın
Dk.90 John Ebuka
Dk.90+4 Serge Abaka
K-Pet Süper Lig’de 18inci haftanın kapanış maçında başkentte Yenicami ile Doğan Türk Birliği gece karşı karşıya geldi. Ligde haftaya ikinci sırada giren Doğan, Yenicami deplasmanından 4-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve haftayı dördüncü sırada bitirdi. Yenicami ise lig ikincisi ile puan farkını 8e indirdi.
Soğuk havada zor şartlarda oynanan maçta Yenicami 32’indi dakikadaki Mehmet Altın’ın golü ile ilk devreyi 1-0 önde kapatırken son 8 dakikaya da böyle girdi. 82’de kazanılan penaltıda Mehmet Altın’ın vuruşunda kaleci Dursun Cem Ateş gole izin vermezken dönen topu Mehmet Altın filelere gönderdi ve skor 2-0 oldu. Doğan’ın risk aldığı dakikalarda gelen ikinci golün ardından sarı lacivertliler daha da açıldı ve Yenicami 90’da John Ebuka ile skoru 3-0, 90+4’te ise Abaka ile 4-0’ı buldu.