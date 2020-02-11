FutbolSpor

Kartal, Doğan’ı yedi: 4-0

11 Şubat 2020

PUAN FARKI AÇILDI: Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Yenicami konuk ettiği Doğan’ı 4-0 mağlup etti. Haftaya lider MTG’nin 4 puan gerisinde ikinci sırada giren Doğan bu mağlubiyetle liderin 7 puan gerisinde kaldı. Yenicami’ye 3 puanı getiren goller Mehmet Altın (2), John Ebuka ve Abaka’dan geldi

 

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mustafa Torun, Engin Akkagün

 

Yenicami                            4-0                         Doğan T.B.

Ercan Samancıoğlu                                         Dursun Cem Ateş

Tansel Ekingen                                                Aydın Aygın

Yasin Açıkel                                                       Serhan Önet

(Dk.72 Mahmut)                                             Selim Saygı

Hascan Kırmaz                                                 (Dk.56 Rasaq)

(Dk.63 Fırat)                                                      Kenan Oshan

Mehmet Göktaş                                             Erdinç Börekçi

Mehmet Altın                                                  (Dk.67 Koral)

Hüseyin Sadıklar                                             Sercan Demirman

Hasan Ulukök                                                   Ahmet Sönmez

Serge Abaka                                                     Jonathan Weston

John E. Okoye                                                  Ali Savaşan

Aminu Mohammed                                       Billy Michael

(Dk.90 M. Amasyalı)

                                               Goller:

Dk.32 Mehmet Altın

Dk.82 Mehmet Altın

Dk.90 John Ebuka

Dk.90+4 Serge Abaka

 

K-Pet Süper Lig’de 18inci haftanın kapanış maçında başkentte Yenicami ile Doğan Türk Birliği gece karşı karşıya geldi. Ligde haftaya ikinci sırada giren Doğan, Yenicami deplasmanından 4-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve haftayı dördüncü sırada bitirdi. Yenicami ise lig ikincisi ile puan farkını 8e indirdi.

Soğuk havada zor şartlarda oynanan maçta Yenicami 32’indi dakikadaki Mehmet Altın’ın golü ile ilk devreyi 1-0 önde kapatırken son 8 dakikaya da böyle girdi. 82’de kazanılan penaltıda Mehmet Altın’ın vuruşunda kaleci Dursun Cem Ateş gole izin vermezken dönen topu Mehmet Altın filelere gönderdi ve skor 2-0 oldu. Doğan’ın risk aldığı dakikalarda gelen ikinci golün ardından sarı lacivertliler daha da açıldı ve Yenicami 90’da John Ebuka ile skoru 3-0, 90+4’te ise Abaka ile 4-0’ı buldu.

 



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