Kartal, Doğan’ı yedi: 4-0

PUAN FARKI AÇILDI: Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Yenicami konuk ettiği Doğan’ı 4-0 mağlup etti. Haftaya lider MTG’nin 4 puan gerisinde ikinci sırada giren Doğan bu mağlubiyetle liderin 7 puan gerisinde kaldı. Yenicami’ye 3 puanı getiren goller Mehmet Altın (2), John Ebuka ve Abaka’dan geldi

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mustafa Torun, Engin Akkagün

Yenicami 4-0 Doğan T.B.

Ercan Samancıoğlu Dursun Cem Ateş

Tansel Ekingen Aydın Aygın

Yasin Açıkel Serhan Önet

(Dk.72 Mahmut) Selim Saygı

Hascan Kırmaz (Dk.56 Rasaq)

(Dk.63 Fırat) Kenan Oshan

Mehmet Göktaş Erdinç Börekçi

Mehmet Altın (Dk.67 Koral)

Hüseyin Sadıklar Sercan Demirman

Hasan Ulukök Ahmet Sönmez

Serge Abaka Jonathan Weston

John E. Okoye Ali Savaşan

Aminu Mohammed Billy Michael

(Dk.90 M. Amasyalı)

Goller:

Dk.32 Mehmet Altın

Dk.82 Mehmet Altın

Dk.90 John Ebuka

Dk.90+4 Serge Abaka

K-Pet Süper Lig’de 18inci haftanın kapanış maçında başkentte Yenicami ile Doğan Türk Birliği gece karşı karşıya geldi. Ligde haftaya ikinci sırada giren Doğan, Yenicami deplasmanından 4-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve haftayı dördüncü sırada bitirdi. Yenicami ise lig ikincisi ile puan farkını 8e indirdi.

Soğuk havada zor şartlarda oynanan maçta Yenicami 32’indi dakikadaki Mehmet Altın’ın golü ile ilk devreyi 1-0 önde kapatırken son 8 dakikaya da böyle girdi. 82’de kazanılan penaltıda Mehmet Altın’ın vuruşunda kaleci Dursun Cem Ateş gole izin vermezken dönen topu Mehmet Altın filelere gönderdi ve skor 2-0 oldu. Doğan’ın risk aldığı dakikalarda gelen ikinci golün ardından sarı lacivertliler daha da açıldı ve Yenicami 90’da John Ebuka ile skoru 3-0, 90+4’te ise Abaka ile 4-0’ı buldu.