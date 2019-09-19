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UBP’de Özersay krizi

UBP Meclis grup toplantısında sesler yükseldi

19 Eylül 2019

Ulusal Birlik Partisi’nde, Başbakan Ersin Tatar’a yönelik sert eleştiriler yapılıyor. Meclis grup toplantısında sesler yükseldi: UBP’de Özersay krizi

TATAR HEDEFTE: Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümetinin yüzüncü gününü doldurmasıyla birlikte ortaya çıkan eleştirilere Ulusal Birlik Partili milletvekilleri de dahil oldu. Hükümetin icraat yapamadığını düşünen ve özelikle Başbakan Tatar’ın birçok söz verip de yerine getirmediğini söyleyen milletvekilleri konuşmaya başladı

GRUPTA KRİZ: Geçtiğimiz gün yapılan Ulusal Birlik Partisi meclis grup toplantısında Başbakan Tatar’a sert eleştiriler yöneltildi. Eleştirilerin odağında Başbakan Tatar’ın pasif tutumları nedeniyle Başbakan Yardımcısı Özersay’ın hükümeti ve dolayısı ile UBP’yi yönettiği vardı. Başbakan Tatar’ın bu eleştirilere sesini yükselterek yanıt vermesi rahatsızlık yarattı

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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