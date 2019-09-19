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ABD Merkez Bankası faiz oranlarını ikinci kez 0,25 indirdi

19 Eylül 2019
FED faiz kararı

Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz oranlarında 0,25’lik indirime gitti. Merkez bankası fonlama faiz oranı yüzde 1,75-2 aralığına çekildi.

FED, faiz indirimi kararının nedenini, gelecekteki büyüme konusunda “belirsizliklerin olduğu bir dönemde Amerikan ekonomisine destek olma” hedefiyle açıkladı.

Bu son iki aydan daha az bir zamanda yapılan ikinci faiz indirimi oldu. Temmuz ayı sonunda da faizlerde 0,25’lik indirime gidilerek merkez bankası fonlama faiz oranı 2.00 – 2.25 aralığına çekilmişti.

Bu, 2008’den bu yana yapılan ilk faiz indirimi olmuştu.

FED’in bu kararı, küresel büyümenin yavaşlaması ve Çin ile ticaret savaşlarının yarattığı endişelere dayandırılıyor.

Donald Trump

Trump’tan ‘cesaret yok’ eleştirisi

FED Başkanı Jerome Powell, kararın açıklanmasının ardından yaptığı basın toplantısında, merkez bankasının negatif faiz oranlarına geçmeyi düşünmediğini söyledi.

Powell, “Bunun listemizin başında olacağını sanmıyorum” diye konuştu.

Ancak Başkan Donald Trump FED Başkanı Jerome Powell’i faiz oranlarını düşürmede yavaş davranmakla eleştiriyor.

Kararın açıklanması üzerine Trump, Twitter mesajında, “Jay Powell ve Merkez Bankası Yine Beceremedi. “Cesaret” yok, mantık yok, vizyon yok! Berbat bir iletişimci!” sözlerini paylaştı.

Faiz indiriminin etkileri

Faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin bu kararı oy birliğiyle almadığı, FED Başkanı Jerome Powell da dahil yedi üyesi indirimden yana oy kullanırken, iki üyenin oranda değişiklik yapmama, bir üyenin ise daha fazla indirimden yana oy kullandığı ifade edildi.

Faizlerin indirilmesi, işletmeler ve tüketiciler için kredi alımını daha ucuz kılıyor.

ABD’deki faiz indiriminin bütün ülkeler üzerinde de etkisi olması bekleniyor. Zira FED’in herhangi bir hamlesi Amerikan ekonomisini olumsuz etkilerse bunun sonuçlarının diğer ülkelerde de hissedileceği belirtiliyor.

Ayrıca FED’in faiz politikası döviz kurlarını, faiz oranlarını ve uluslararası yatırım akışlarını da etkilediğinden, genel olarak finans piyasaları üzerinde de etkide bulunacağı ifade ediliyor.

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