Kıbrıs

Çocuğa cinsel istismardan yargılanacak

19 Eylül 2019

Lefkoşa’da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan zanlı İshak Yalman Yöncü 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde meydana gelen cinsel istismar suçundan tutuklanan zanlı İshak Yalman Yöncü dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Buket İnce, olguları aktardı. Polis, zanlı İshak Yalman Yöncü’nün 2019 yılı Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde Lefkoşa’da komşusu olan 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, olayın polisin bilgisine 10 Eylül’de geldiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, tahkikatın soruşturmanın belirtip, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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