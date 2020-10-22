UBP’de Çavuşoğlu, Üstel ve Dursun başkanlık için aday

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, Nazım Çavuşoğlu, ve UBP Gazimağusa Milletvekili, Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz yapılacak Olağanüstü kurultayda aday olacaklarını açıkladı.

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, yapılacak Olağanüstü Kurultayda Genel Başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Üstel şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte yeni ve aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye başlamıştır. Şimdi, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile hemfikir, haklarımızı sonuna kadar koruyacağımız yeni ve daha güçlü bir geleceğe doğru gidiyoruz. Soluksuz yürüyeceğimiz bu yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birleştirici gücü Ulusal Birlik Partisi’nde bayrak değişimi vakti gelmiştir. Bu bayrak, sönmeyen güneşimiz ve ulusal davamızın da yegane timsalidir.

UBP’nin bir Genel Başkanını daha Cumhurbaşkanlığı makamına taşıması bizleri onurlandırmış aynı zamanda KKTC’nin en büyük ve lider partisi olarak ciddi bir sorumluluk vermiştir.

İçinde bulunduğumuz süreç oldukça zor günlerden geçtiğimiz bir dönemdir. Küresel salgın, ekonomik durgunluk, Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeler bizlere büyük sorumluluk yüklemektedir. Ancak UBP zor günlerin partisidir.

Uzun yıllar bünyesinde bulunmaktan gurur duyduğum UBP çatısı altında milletvekilliği, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcılığı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş bir kardeşiniz bir ağabeyinizim.

Yıllarını KKTC ve halkımızın bekası için harcamış yüce Meclisimizin en tecrübeli bireylerinden biri olarak, daha refah, daha mutlu, daha güzel bir geleceğe birlikte yürümek için önümüzdeki günlerde yapılacak olan kurultayda UBP Genel Başkanlığına aday olma kararı vermiş bulunmaktayım.

Bu kararın arkasındaki en büyük neden UBP tabanı ve güzel ülkemizin her bölgesinden gelen yoğun taleplerdir. Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar yurdumun her köşesinden aldığım destek mesajları en büyük gücümdür. Sizlerden aldığım bu güç ve tecrübemle en başta ülkem ve partimi daha iyi yerlere taşımak en kutsal görevim olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları da göstermiştir ki halkımız önümüzdeki ilk seçimde UBP’ye ‘tek başına iktidar’ görevi verecektir. Bu bilinçle tüm UBP’li kardeşlerime buradan sesleniyorum; Partimizde tüm kırgınlıkları sona erdirecek, bölgeci değil tüm partilileri kucaklayıp, tecrübeyle sorunları bir bir çözecek, ülkenin gerçek sorunlarının üzerine yılmadan gidecek, yurduyla, Anavatanıyla, komşusuyla barışık bir lidere ihtiyaç vardır.

Önümüzdeki süreçte ciddi sorunlar bizi beklemektedir. Ekonomik sıkıntılar, pandemi etkisiyle daha da sarsıcı bir hal almıştır. Kıbrıs’ta ve Mavi Vatanımızda, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ve bizleri içimize hapsetmeye çalışan, aynı eksende adada bizi yok saymaya çalışan küresel güçlere karşı karşıyayız. Hepsinin üstesinden geliriz ancak bu sadece Anavatanımızın desteğiyle mümkündür. Türkiye ile güçlü bağlarımızı daha da geliştireceğimiz güzel günler artık bizi beklemektedir.

Gelin sizlerin de desteğiyle yeni bir geleceğe birlikte yürüyelim…

Değerli yurttaşlarım;

Turizm ve Çevre Bakanlığım dönemimde hesap veremeyeceğim bir durum olmadığı halde yaşadıklarımız da hafızalardadır. Covid-19’dan dolayı kötüye giden ekonomiye karşı ülkenin önünü açmak için bize gelen talepleri değerlendirdiğimiz bir süreçte ortaya atılan asılsız iddialar bizleri üzdüğü kadar da güçlendirmiştir.

Bu nokta da şunu tekrar hatırlatmak isterim, dün olduğu gibi bugün de alnım açıktır. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ülkeme hizmet için önümüze gelen tüm engelleri ve haksızlıkları aşmak boynumuzun borcudur. Söz konusu iddiaları boşa çıkartacak kanıt niteliğindeki otel kamera görüntülerinin Başsavcılık tarafından derhal açıklamasını ve halkımızın aydınlatmasını da en kısa zamanda sabırsızlıkla bekliyorum.

Zaman, gerçekleri de ortaya çıkararak yeni bir liderin doğuşuna sahne olacaktır.”