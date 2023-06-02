UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, Akova’da gençlerle bir araya geldi

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, Akova’da düzenlenen toplantıda bölgedeki gençlerle bir araya geldi.

UBP’den verilen bilgiye göre, gençlerle siyaset, spor ve çeşitli konularda sohbet eden Ali Başman, gençlerin beklentilerini dinledi.

Başman’a UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Gençlik Kolları Başkanı Derviş Bayraktar ve partililer eşlik etti.

Adaylığına gösterilen ilgiyle birlikte omuzlarındaki sorumluluğun da arttığını belirten Başman, gençlerin beklentisini, taleplerini yakından bildiğini söyledi.

Sporda yıllardır kulüp başkanlığı yapması dolayısıyla, gençlerle, sporcularla iç içe olduğunu hatırlatan Başman, ekip ruhu ve takım oyununun başarıyı getirdiğini söyledi.

Başman, her gencin başarısının, ülkenin geleceğini daha da aydınlattığını ifade ederek gençlerin siyasetle, ülke sorunlarıyla ilgilenmesi ve geleceğin şekillenmesinde siyasete aktif yön vermesi için elinden gelen katkıyı seçilmesi sonrasında da ortaya koyacağını söyledi.

Başman şöyle davam etti:

“Kendi ülkesinde, kendi toprağında yaşamını sürdürmek isteyen gençlerimizin en temel hakkı “ev, iş, aş” için imkân yaratmak benim için temel prensiptir. Kırsalda yaşam alanları yaratmak, iş gücü yaratmak asli görevdir. Zaten siyasete aktif katılmamın nedeni gençlerdir. Her bölgede, sizin gibi gençlerle, ayrı, geniş görüşmeler yapmaya özen gösteriyorum. Dinliyorum, konuşuyorum, anlatıyorum. Güçlü bir gelecek istiyoruz. Geleceği gençlerin gücüyle yaratmak istiyoruz. Sevgili gençler, açık açık söylüyorum. Desteğinizi istiyorum. Kalıcı bir istikrarlı yapıya kavuşmamız için gücünüzü gösterin. Sizinle gücümüze güç katalım. Aydınlık yarınları birlikte yaratalım.”