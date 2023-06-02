Milletvekilliği adaylıklarına itirazlar bugünden itibaren yapılabilecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Milletvekilliği adaylıklarına itirazlar bugünden itibaren yapılabilecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Yüksek Seçim Kurulu, 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde dün geçici olarak ilan edilen milletvekilliği, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylıklarına her türlü yasal itirazın bugünden itibaren yapılabileceğini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu, yarına kadar devam edecek itirazların 08.00-17.00 saatleri arasında İlçe Seçim Kurulu’na yapılabileceğini duyurdu.


25 Haziran ara seçimlerinde, 6’sı siyasi parti ve 7’si de bağımsız olmak üzere toplam 13 aday, boş kalan milletvekilliği için yarışacak.

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Tags:adaylıkitiraz
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