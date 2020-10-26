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UBP kurultayında 5 aday başkanlık için yarışacak

26 Ekim 2020
UBP Başkanlık adayları





Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı için UBP Milletvekilleri Faiz Sucuoğlu, Dursun Oğuz, Ünal üstel, Hasan Taçoy ile Nazım Çavuşoğlu başvuruda bulundu.

UBP’den alınan bilgiye göre, saat 17:00’de başvuru süresi sona erdi.

31 Ekim Cumartesi günü saat 08:00’de  Atatürk Spor Salonu’nda UBP kurultayı toplanacak ve saat 20:00’ye kadar oylama yapılacak.

Hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması halinde, Kurultay 7 Kasım Cumartesi günü yeniden

toplanacak ve en çok oy alan 2 aday UBP genel başkanlığı için yarışacak.







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26 Ekim 2020

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