Çakıcı: Buradaki iradeye saygı duyulmalı

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz haftalarda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin demokratik görünse bile adil olmadığını söyledi.

Sendikal Platform temsilcileri, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’i (TKP-YG) ziyaret etti.

TKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sonrası izlenecek siyasi mücadele ve son siyasi gelişmeler ele alındı.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz haftalarda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin demokratik görünse bile adil olmadığını savundu.

Çakıcı, Türkiye’nin egemen güçlerinin seçime taraf olduğunu ve bunu göze soka soka yaptıklarını, esas ayrımcılığın bu noktada olduğunu ileri sürdü.

“BURADAKİ İRADEYE SAYGI DUYULMALI”

Çakıcı, “Biz Türkiye’nin insanına nasıl saygı duyuyor onların demokratik seçimlerine hiçbir dış müdahalenin olmaması gerektiğine inanıyorsak, Türkiye’deki egemen güçlerin de buradaki iradeye saygı duymasını bekliyoruz. Biz her türlü ayrımcılığa ve Kıbrıs Türk halkının gerçek olmayan suçlamalarla bölünme yaratılacak her türlü şovenist düşünce tarzına karşıyız. Bizler huzur içinde kendi irademizle ve özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

Demokrasilerine ve iradelerine yapılan müdahaleleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Çakıcı, bunun örneklerinin daha önceki seçim dönemlerde de görüldüğünü ancak bu kadar ciddi oranda yapılanla ilk defa karşılaştıklarını savundu.

“DEMOKRATİK GÜÇLERİN BİR ARAYA GELMESİNE OLUMLU BAKIYORUZ”

Kıbrıs Türk iradesine sahip çıkan demokratik güçlerin bir araya gelmesine olumlu baktıklarını kaydeden Çakıcı, Sendikal Platformun sunduğu yeni bir platform kurularak güç birliği yapılmasıyla ilgili öneriye kapalı olmadıklarını, Merkez Yönetim Kurulu’nda değerlendireceklerini ifade etti.

Mehmet Çakıcı, Bu Memleket Bizim Platformu’na benzer bir platformun gelecekte oluşması ve güç birliği yapılmasının önemli olduğunu düşündüklerini, toplumun ayrışmasının kötü olduğunu söyledi.

Çözüm isteyenler ve istemeyenler, Türkiye hükümetinin tarafı olanlar ve olmayanlar gibi bir ayrışmanın kendilerini rahatsız ettiğini dile getiren Çakıcı, her türlü düşünceyi saygıyla karşıladıklarını belirtti.

Çakıcı, “Seçim sonucu Kıbrıs Türk halkının iradesiyse eğer buna da saygı göstereceğiz ancak görülen buradaki seçimlerin müdahalelerle gerçekleştiği ve adil olmayışıdır” dedi.

Mehmet Çakıcı, “bu noktada özellikle demokratik ve sol güçlerin bir araya gelerek mücadele etmesi, birlik oluşturması Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’in dışarıda duracağı bir süreç değildir, biz bu tür mücadelelerin, güç birliklerinin hep içinde olduk, sorun hiç bir zaman bizden kaynaklanmaz. Biz diğer partilerle de bu çerçevede iş birliği içerisinde olacağımızı yaptığımız basın açıklamalarımızla da kamuoyunun bilgisine getirdik” şeklinde konuştu.