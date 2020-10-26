İzcan: Seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının meşru olmadığını ve BKP tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.

Sendikal Platform temsilcileri, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti.

BKP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve bundan sonra barış yanlısı sendika ve siyasi partilerin izleyeceği mücadele şekli üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.

BKP’den verilen bilgiye göre, görüşmede konuşan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının meşru olmadığını ve BKP tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.

Seçimde Kıbrıslı Türklerin iradesinin çiğnendiğini ileri süren İzcan, “Çıkan sonuç yasalara uydurulsa da meşru değildir” dedi.

Seçimlerde yaşananları uluslararası kamuoyuna taşıyacaklarını dile getiren İzcan, “bu gerçekler ışığında Ersin Tatar’ı, Kıbrıs Türk toplumunun demokratik iradesi ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak tanımayacağız” diye konuştu.

Barış ve federal çözüm yanlılarının oluşturacağı güç birliğinin ilke ve hedeflerinin önemli olduğunu belirten İzcan, bu birliğin geniş bir tabana yayılmış olması ve “ayrılıkçı ilhak politikalarını” kesin bir dille ret etmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

“BKP, böyle bir güç ve eylem birliğinin içinde yer alıp, yurduna olan görevini yerine getirmekten onur duyar” diyen İzzet İzcan, barış demokrasi ve özgürlük mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.