Covid-19’un akciğerlerde izlediği yol adım adım görüntülendi

Cambridge Üniversitesi ve Güney Kore İleri Bilim Enstitüsü’nden araştırmacılar, yeni tip corona virüsün akciğer hücrelerine nasıl saldırdığını anlamak için yapay akciğerler üretti. Bağışlanan organlardan alınan bir kök hücrenin laboratuvar ortamında büyütülmesiyle oluşan yapay organa, ardından floresanla boyanmış yeni tip corona virüs enjekte edildi.

AKCİĞERİN TAMAMEN ENFEKTE OLMASI SADECE 6 SAAT SÜRDÜ

Araştırmacılar, bu şekilde corona virüsün akciğerlerdeki izlediği yolu adım adım görüntüleme olanağı buldu.

Bilim insanları, akciğerin tamamen enfekte olmasının, virüsün enjekte edilmesinden sadece 6 saat sonra meydana geldiğini açıkladı. Aynı zamanda, akciğer hücrelerinin komşu organlardaki hücreleri virüse karşı uyarmak için interferon ürettiği de kaydedildi.

60 SAAT SONRA AKCİĞER DOKUSUNDA BOZULMALAR OLUŞTU

48 saat sonra, interferonlar, bağışıklık sisteminin ilk savunma hattını oluşturan doğal bir bağışıklık tepkisini tetikledi.

Enfeksiyondan 60 saat sonra ise, akciğer keselerini oluşturan hücrelerinin bir kısmının parçalandığı görüldü.

Bununla birlikte, Covid-19 hastalarında enfekte olduktan 3 gün sonra akciğerde doku kaybı yaşanması oldukça nadir görülüyor. Genelde virüsün akciğerlere hasar vermedi 8-10 içinde gerçekleşiyor.

Araştırmacılar, virüs insan vücuna girdiğinde akciğere uluşmadan önce bir süre boyunca üst solunum yollarında kaldığını, ancak çalışmada yalnızca akciğer hücrelerini kullandıkları için sonuca erken ulaştıklarını belirtti.

COVİD-19 TEDAVİSİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

“Cell Stem Cells” adlı dergide yayımlanan çalışmada bilim insanları, üretilen yapay organların üzerinde yüzlerce deney yapılabileceği belirterek, bunun corona virüs tedavisi için bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Doktor Young Seok, “Yapay mini akciğer üzerinde sayısız deneysel tedavi yöntemi uygulanabilir. Bu şekilde, bazı insanların corona virüse karşı neden daha duyarlı olduğunu açıklayabiliriz. Çalışmamız sayesinde şu ana kadar cevaplanmamış birçok soruya yanıt verilebileceğine inanıyoruz. En önemlisi bu yöntem bize, akciğerlerin virüse karşı ürettiği törepatik ajanları görme olanağı sunuyor” ifadelerini kullandı.