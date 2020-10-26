Covid-19’un akciğerlerde izlediği yol adım adım görüntülendi

G\u00fcney Koreli ve \u0130ngiliz bilim insanlar\u0131 yeni tip corona vir\u00fcs\u00fcn (Covid-19), akci\u011fer h\u00fccrelerindeki yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 g\u00f6zlemleyebilmek i\u00e7in yapay akci\u011ferler \u00fcretti. \u0130nsan akci\u011ferlerinden al\u0131nan k\u00f6k h\u00fccrelerin laboratuvar ortam\u0131nda b\u00fcy\u00fct\u00fclmesiyle olu\u015fan yapay organlara corona vir\u00fcs enjekte edildi. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, bu \u015fekilde vir\u00fcs\u00fcn akci\u011ferlerdeki dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131 ad\u0131m ad\u0131m g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi. S\u00f6z konusu \u00e7al\u0131\u015fma, Covid-19\u2019a kar\u015f\u0131 yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda bir d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 olarak tan\u0131mlan\u0131yor.\r\n\r\n\r\nCambridge \u00dcniversitesi ve G\u00fcney Kore \u0130leri Bilim Enstit\u00fcs\u00fc\u2019nden ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, yeni tip corona vir\u00fcs\u00fcn akci\u011fer h\u00fccrelerine nas\u0131l sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlamak i\u00e7in yapay akci\u011ferler \u00fcretti. Ba\u011f\u0131\u015flanan organlardan al\u0131nan bir k\u00f6k h\u00fccrenin laboratuvar ortam\u0131nda b\u00fcy\u00fct\u00fclmesiyle olu\u015fan yapay organa, ard\u0131ndan floresanla boyanm\u0131\u015f yeni tip corona vir\u00fcs enjekte edildi.\r\n\r\n \r\nAKC\u0130\u011eER\u0130N TAMAMEN ENFEKTE OLMASI SADECE 6 SAAT S\u00dcRD\u00dc\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar, bu \u015fekilde corona vir\u00fcs\u00fcn akci\u011ferlerdeki izledi\u011fi yolu ad\u0131m ad\u0131m g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleme olana\u011f\u0131 buldu.\r\n\r\nBilim insanlar\u0131, akci\u011ferin tamamen enfekte olmas\u0131n\u0131n, vir\u00fcs\u00fcn enjekte edilmesinden sadece 6 saat sonra meydana geldi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Ayn\u0131 zamanda, akci\u011fer h\u00fccrelerinin kom\u015fu organlardaki h\u00fccreleri vir\u00fcse kar\u015f\u0131 uyarmak i\u00e7in interferon \u00fcretti\u011fi de kaydedildi.\r\n\r\n \r\n60 SAAT SONRA AKC\u0130\u011eER DOKUSUNDA\u00a0 BOZULMALAR OLU\u015eTU\r\n48 saat sonra, interferonlar, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin ilk savunma hatt\u0131n\u0131 olu\u015fturan do\u011fal bir ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k tepkisini tetikledi.\r\n\r\nEnfeksiyondan 60 saat sonra ise, akci\u011fer keselerini olu\u015fturan h\u00fccrelerinin bir k\u0131sm\u0131n\u0131n par\u00e7aland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nBununla birlikte, Covid-19 hastalar\u0131nda enfekte olduktan 3 g\u00fcn sonra akci\u011ferde doku kayb\u0131 ya\u015fanmas\u0131 olduk\u00e7a nadir g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Genelde vir\u00fcs\u00fcn akci\u011ferlere hasar vermedi 8-10 i\u00e7inde ger\u00e7ekle\u015fiyor.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar, vir\u00fcs insan v\u00fccuna girdi\u011finde akci\u011fere ulu\u015fmadan \u00f6nce bir s\u00fcre boyunca \u00fcst solunum yollar\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak \u00e7al\u0131\u015fmada yaln\u0131zca akci\u011fer h\u00fccrelerini kulland\u0131klar\u0131 i\u00e7in sonuca erken ula\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n \r\nCOV\u0130D-19 TEDAV\u0130S\u0130 \u0130\u00c7\u0130N\u00a0 D\u00d6N\u00dcM NOKTASI\r\n\u201cCell Stem Cells\u201d adl\u0131 dergide yay\u0131mlanan \u00e7al\u0131\u015fmada bilim insanlar\u0131, \u00fcretilen yapay organlar\u0131n \u00fczerinde y\u00fczlerce deney yap\u0131labilece\u011fi belirterek, bunun corona vir\u00fcs tedavisi i\u00e7in bir d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 oldu\u011funu kaydetti.\r\n\r\nDoktor Young Seok, \u201cYapay mini akci\u011fer \u00fczerinde say\u0131s\u0131z deneysel tedavi y\u00f6ntemi uygulanabilir. Bu \u015fekilde, baz\u0131 insanlar\u0131n corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 neden daha duyarl\u0131 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klayabiliriz. \u00c7al\u0131\u015fmam\u0131z sayesinde \u015fu ana kadar cevaplanmam\u0131\u015f bir\u00e7ok soruya yan\u0131t verilebilece\u011fine inan\u0131yoruz. En \u00f6nemlisi bu y\u00f6ntem bize, akci\u011ferlerin vir\u00fcse kar\u015f\u0131 \u00fcretti\u011fi t\u00f6repatik ajanlar\u0131 g\u00f6rme olana\u011f\u0131 sunuyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n \r\n\r\n