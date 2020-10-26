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Covid-19’un akciğerlerde izlediği yol adım adım görüntülendi

26 Ekim 2020
Covid-19 akciğer yayılma





Güney Koreli ve İngiliz bilim insanları yeni tip corona virüsün (Covid-19), akciğer hücrelerindeki yayılımını gözlemleyebilmek için yapay akciğerler üretti. İnsan akciğerlerinden alınan kök hücrelerin laboratuvar ortamında büyütülmesiyle oluşan yapay organlara corona virüs enjekte edildi. Araştırmacılar, bu şekilde virüsün akciğerlerdeki dolaşımını adım adım görüntüledi. Söz konusu çalışma, Covid-19’a karşı yapılan çalışmalarda bir dönüm noktası olarak tanımlanıyor.







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26 Ekim 2020

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