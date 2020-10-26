Erdoğan: Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanayız

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Türk tarafı Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır.” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Müzakerelerin başarısız olmasının nedeni Rumların uzlaşmazlığı.

İki halkın barış ve güvenlik içinde yaşamalarının temeli adadaki gerçeklere dayanmalıdır.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulma fikri bakidir.

Doğu Akdeniz’deki mevcut durumun sebebi Rum ve Yunan ikilisidir. Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türk Halkının da haklarını koruyoruz.

Bölgede Türkiye ve Kıbrıs Türkünü hesaba katmayan hiç bir girişim başarılı olamaz. Kıbrıs Türk’ü Türkiye’yi her daim yanında bulacaktır. Daha güzel günlere birlikte ilerleyeceğiz.

Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır.

Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye’nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine asla razı olmayız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KKTC’YE ZİYARET

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım’da KKTC’ye bir ziyaret yapacağını açıkladı. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na çağrıda bulunarak, “Sayın Çavuşoğlu Kapalı Maraş’ta piknik yapalım” dedi.