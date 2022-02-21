Başbakan Faiz Sucuoğlu UBP-DP-DYP Hükümeti Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.
Yeni kabine şu isimlerden oluştu:
Başbakan:Faiz Sucuoğlu
Ekonomi ve Enerji Bakanı:Kutlu Evren
Dışişleri Bakanı:Hasan Taçoy
İçişleri Bakanı:Ünal Üstel
Maliye Bakanı:Sunat Atun
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı:Nazım Çavuşoğlu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı:Dursun Oğuz
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı:Erhan Arıklı
Sağlık Bakanı:Ali Pilli
Turizm ve Çevre Bakanı:Fikri Ataoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı :Oğuzhan Hasipoğlu