Merve’li Türkiye üçüncü

2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Kahramanmaraş Etabı’nda Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye Kadın Kar Voleybol Milli takımının ilk takımı üçüncü oldu.

Turnuvada dünyarı finalde Rusya karşısına çıkan takım 2-1 mağlup olarak üçüncülük mücadelesi verdi.

2-1 kazandılar

Merve Çelebi, Simge Yalçın, Bahanur Gökalp ve Sanem Baş dörtlüsünden oluşan Kar Voleybolu Kadın Milli Takımımız üçüncülük maçında Litvanya’yı 15-9, 14-16 ve 15-10’luk setlerle 2-1 yenerek üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımının bir diğer ekibi İlknur Melis Durası, Buğra Eryıldız ve Şengül Kesken’li takım Başak Bölüm, Dilek Kübra Karakuş ve Derya Özçelik üçlüsü’nü 2-0 yenerek yedinci sırada yer aldılar.

Birkan Uzun’a armağan etti

Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi, kar voleybolunda yaşadığı birçok başarılara Kahramanmaraş’ta yenisini eklerken müsabakaların ardından kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve madalyasını ocak ayında hayatını kaybeden Birkan Uzun’a armağan ettiğini duyurdu.

Merve Çelebi’nin paylaşımı şu şekilde:

“Sessizce gelen başarı… Biz kazanmaya, Avrupa’da madalya almaya devam ediyoruz. Her yıl değişmeden. Bazen altın, bazen gümüş, bazen bronz. Şartlar ne olursa olsun almaya da devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Bazı başarılar oldukça dışardan daha basitmiş gibi görünür. Tebrik edilip yola devam edilir. Ama her başarının ayrı zorluğu ve anlamı olur… Biz Kıbrıslı Türkler olarak her şeyin normalinden daha da zorunu yaşasak da bugün Türkiye milli takımı olarak madalya maçımızın Türkiye’nin en iyi spor kanalı TRTSPOR yıldız da yayınlanmasının ve o takımın içinde benim de yer almanın gururunu yaşıyorum. Ülkemizde farkında olmadığımız o kadar başarılı ve değerli sporcularımız var ki. Ben de bugünkü başarımızı, kendi adıma bu dünyadan gittikten sonra değerini anladığımız, ülkemin başarılı sporcusu ve büyük bir değeri olan rahmetli Birkan UZUN’a armağan etmek istiyorum.”