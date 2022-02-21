Maçın adamı Arda

Gönyeli ile Göçmenköy arasında tepede kazanan deplasman takımı Göçmenköy oldu.

Maça ilk 11’de başlamayan Arda oyuna sonradan dahil oldu. Özellikle ilk devre Arda’nın jeneriklik müthiş gölünü izledik. Geçen hafta Doğan karşısında dün de Göçmenköy karşısında attığı 2 golle takımına hayat veriyor Arda.

Oyunda daha üstün olan taraf Göçmenköy futbol takımıydı. İlk devrede ve ikinci devrede rakip kaleye birer gol attı. Kenar yönetim oyuna erken müdahalede bulundu. Karşısında kötü savunma yapan rakibine karşı oyundan orta saha oyuncusu alıp hücum oyuncusu kattı. Bunda da başarılı oldu. Mahmut kötü değildi. Hocası oyun planında değişikliğe gittiği için bu değişikliği yapmış oldu.

Arda oyuna dahil olduktan kısa zaman içerisinde golle tanıştı. Hüseyin Sadıklar çok net gol pozisyonunu gole çeviremedi. İlk devre Göçmenköy’ün tek farklı skorla galip tamamlandı.

İkinci devre oyuna iyi başlayan yine Göçmenköy’dü. Maalesef futbol öyle bir oyundur ki bir an her şey iyi giderken terse dönebilir. Gönyeli forvet oyuncusu Agoha kırmızı kartla oyun dışına kalınca Göçmenköy oyunda daha da üstün oldu. Göçmenköy kalecisi Ali tartışmaya açık pozisyonda ceza sahası dışında topa elle sahip olduğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Oyunun geriye kalan bölümünde savunma hatasız oynadı. Hücumda Arda kendi şahsi becerisiyle sahip olduğu topu ceza sahası içine taşıyarak yaptığı vuruş neticesi golle sonuçlandı. İkinci golü bulup maçın uzatma bölümlerini rahat tamamlamış oldular.

Göçmenköy dün kazanmayı hak eden taraftı.

Gönyeli iki haftadır mağlup oluyor. Dünkü mücadelede takım olarak kötüydüler ve kaybettiler. Tüm oyuncularda “maç bitsin de gidelim” havası olduğunu gözlemledim. Gönyeli taraftarı da maça ilgi göstermedi. Maçın orta hakemi Mustafa Öztugay kırmızı kartına iki defa başvurmuş oldu. Göçmenköy kalecisi Ali Duvarcı’ya yardımcısının uyarısıyla kırmızı verdi. Tartışılacak.

İki hafta Göçmenköy iyi top oynuyor ve kazanıyor.