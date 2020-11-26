UBP Başbakanlık şartıyla elini taşın altına koymaya hazır

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, geniş tabanlı bir hükümete işaret ederek UBP’nin elini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirtti, “parlamentoda en çok sandalyeye sahip olan partinin, geniş tabanlı hükümeti domine etmesi gerekir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, BRT 1 ekranlarında yayınlanan bir programda, gazeteci Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

“CTP’NİN HÜKÜMETİ KURAMAMASI HALİNDE, SAYIN CUMHURBAŞKANI’NIN BİR ROL ÜSTLENMESİ GEREKECEK”

Hükümet kurma görevini aldıktan sonra seri bir şekilde parlamentoda temsil edilen siyasi partileri ziyaret ettiklerini anımsatan Saner, “Görüşlerini, kendimize daha yakın hissettiğimiz partilerle daha sık temaslar gerçekleştirdik, daha sonra ilk turu tamamladık. Şu an görev CTP’de. Bundan sonraki süreç nasıl işler bilmiyorum ama CTP’nin hükümeti kuramaması durumunda, Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir rol üstlenmesi gerekecek” dedi.

ERHÜRMAN’IN “BAŞBAKANLIK TEAMÜLLER GEREĞİ CTP’DE OLMALI” SÖZLERİ…

“Olası bir geniş tabanlı hükümette Başbakanlık CTP’de olursa, UBP’nin tavrı ne olur?” şeklindeki soru üzerine konuşan Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “hükümet kurma görevi CTP’de, teamüller gereği hükümet kurulursa Başbakanlık da CTP olmalı” sözlerine değinerek, “demokrasi” vurgusunda bulundu.

“UBP ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIR ANCAK HÜKÜMETİ UBP DOMİNE ETMELİ”

Saner, geniş tabanlı bir hükümete işaret ederek UBP’nin elini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirtti, “parlamentoda en çok sandalyeye sahip olan partinin, geniş tabanlı hükümeti domine etmesi gerekir. Bu demokrasinin gereğidir. Demokrasi hepimize lazım. Çoğunluk UBP’de ise, UBP’ye saygı gösterilmeli” dedi.

“ERKEN SEÇİM HALKIN GÜNDEMİNDE DEĞİL… UBP SEÇİMDEN ÇEKİNMİYOR”

Erken seçim konusuna da değinen Saner, Kıbrıs Türk halkının gündeminde erken seçim olmadığını, toplumun hassasiyetlerine saygı duyulması gerektiğini belirterek, UBP’nin seçimden çekinmediğini vurguladı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, parti genel başkanının yüzde 52 ile sandıktan zaferle çıktığını anımsattı.

Saner, UBP Kurultayı’nın ne zaman yapılacağına ilişkin ise, hükümet kurma çalışmalarının sonlanması sonrasına işaret etti:

“Hükümet kurma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. UBP’de hükümeti kurma ya da hükümetten ayrılma görevi Parti Meclisi’nindir. Hükümet kurma çalışmaları bittikten sonra Parti Meclisi toplanacak, adilane, en kısa zamanda Kurultay’ın ne zaman yapılacağına karar verilecek.”