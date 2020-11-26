Rusya yeni füzesini test etti

Rusya Savunma Bakanlığı, saniyede yaklaşık 4 kilometre hızla uçuş yapabildiği belirtilen füze testleri, Kazakistan’daki Sarı Şagan poligonunda gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Füze ve Hava Savunma Müşterek Birlikleri Komutanlığı testin ardından yaptığı açıklamada, modernize edilmiş yeni füzenin görevini başarıyla tamamladığını ve belirlenen hedefi öngörülen süre içinde imha ettiğini söyledi.