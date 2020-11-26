Rusya yeni füzesini test etti

Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, modernize edilmi\u015f yeni f\u00fcze savunma sistemi f\u00fczesinin ba\u015far\u0131yla test edildi\u011fini belirtti.\r\n\r\n\r\nRusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, saniyede yakla\u015f\u0131k 4 kilometre h\u0131zla u\u00e7u\u015f yapabildi\u011fi belirtilen f\u00fcze testleri, Kazakistan'daki Sar\u0131\u00a0\u015eagan\u00a0poligonunda ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fini duyurdu.\r\n\r\nRusya Hava-Uzay Kuvvetleri F\u00fcze ve Hava Savunma M\u00fc\u015fterek Birlikleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 testin ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, modernize edilmi\u015f yeni f\u00fczenin g\u00f6revini ba\u015far\u0131yla tamamlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve belirlenen hedefi \u00f6ng\u00f6r\u00fclen s\u00fcre i\u00e7inde imha etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n \r\n\r\n