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Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor

26 Kasım 2020
Maryam al-Balushi





Umman’ın beşkenti Masket’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın evini yarıma muhtaç olan kedi ve köpeklere açtı. A-Balushi, şu anda evinde 480 kedi ve 12 köpek ile birlikte yaşadığını ve onlarla insanlardan daha yakın bağ kurabildiğini söyledi.





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26 Kasım 2020

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