Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor

Umman\u2019\u0131n be\u015fkenti Masket\u2019ta ya\u015fayan Maryam al-Balushi adl\u0131 kad\u0131n evini yar\u0131ma muhta\u00e7 olan kedi ve k\u00f6peklere a\u00e7t\u0131. A-Balushi, \u015fu anda evinde 480 kedi ve 12 k\u00f6pek ile birlikte ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve onlarla insanlardan daha yak\u0131n ba\u011f kurabildi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\nUmman\u2019\u0131n ba\u015fkenti Maskat\u2019ta ya\u015fayan Maryam al-Balushi adl\u0131 kad\u0131n, evinde 480 kedi ve 12 k\u00f6pek ile birlikte ya\u015f\u0131yor. Al-Balushi, hayvanlar\u0131 insanlardan daha vefal\u0131 buldu\u011fu i\u00e7in onlarla ilgilendi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n \r\n"HAYVANLAR \u0130NSANLARDAN DAHA V\u0130CDANLI VE VEFALI"\r\nAFP\u2019ye konu\u015fan Balushi, \u201cHayvanlar\u0131, \u00f6zellikle de kedi ve k\u00f6pekleri, insanlardan daha inan\u00e7l\u0131 buluyorum. Onlar bu nedenle \u00e7o\u011fumuzdan daha \u00e7ok vicdan sahibi vefal\u0131\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nBununla birlikte bir \u00e7ocuk annesi olan 51 ya\u015f\u0131ndaki emekli memur, 2008 y\u0131l\u0131nda bir \u0130ran kedisini sahiplenene kadar hep hayvanlardan \u00e7ekindi\u011fini, ancak sonra onlardan vazge\u00e7emedi\u011fini aktard\u0131:\r\n\r\n\u201cBir\u00e7ok anne gibi ben de hijyen a\u00e7\u0131s\u0131ndan ve o\u011fluma zarar verebilece\u011fi konusunda endi\u015feliydim. Ancak, b\u00f6yle olmad\u0131. \u0130ki y\u0131l sonra da ba\u015fka bir kedi sahiplendik. Ard\u0131ndan onlar hayat\u0131m\u0131n en b\u00fcy\u00fck ama\u00e7lar\u0131nda biri haline geldi. Daha sonra evimizde bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z kedil say\u0131s\u0131 400\u2019\u00fc a\u015ft\u0131.\u201d\r\n\r\n\u00d6te yandan, Balushi bir s\u00fcre sonra kom\u015fular\u0131n\u0131n tepkisiyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu y\u00fczden 2014 y\u0131l\u0131nda kirac\u0131 olarak oturdu\u011fu evi sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n\r\nEV\u0130N\u0130 KAFESLERE B\u00d6LD\u00dc\r\nHayvanlara bakmak i\u00e7in evini k\u00fc\u00e7\u00fck kafeslere b\u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn aktaran Balushi, 17\u2019si k\u00f6r olan hayvanlar\u0131n konforlu bir \u015fekilde bak\u0131labilmesi i\u00e7in kafelere ve yataklar\u0131 7 bin 800 dolar (yak\u015fal\u0131k 62 bin T\u00fcrk Liras\u0131) harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nBalushi, ayr\u0131ca hayvanlar\u0131n onu depresyonu yenmesine yard\u0131mc\u0131 oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n