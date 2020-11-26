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KTEV pandemi nedeniyle bu yıl yeni burs dağıtamıyor

26 Kasım 2020
KTEV burs





Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), covid-19 pandemi süreci nedeniyle bu yıl yeni müracaat alamadı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, geçmiş dönem burs almaya hak kazanan ve bu yıl da burs alma kriterlerini taşıyan öğrencilere burs verebileceklerini, her kurum ve kuruluş gibi KTEV’in de pandemiden oldukça etkilendiğini kaydetti.

Açıklamada, 2020 – 2021 öğretim yılında geçmiş dönem burs almaya hak kazanan ve bu yıl da burs kriterlerine uyan öğrencilere burs vermeye devam edileceği açıklandı.

Buna göre KTEV burs alma kriterlerini devam ettiren 43 öğrenciye destek bursu vermeye devam ediyor. Bursluların 9’u ortaokul, 34’ü lise öğrencisi.

“BÖYLESİ BİR DÖNEMDE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYAÇ VAR”

Böylesi bir dönemde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Örs hayırsever kişilerin, kurumların ve iş insanlarının desteğine daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Açıklamaya göre öğrenci sponsoru olmak isteyen kişi ve kurumlar 228 92 00 numaralı telefondan ve/veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabilir.

2020 – 2021 YILI BURS ALMAYA DEVAM EDECEK

 ÖĞRENCİLER İSİM LİSTESİ

 

 

 

ORTAOKUL BURS LİSTESİ

 

Sıra Noİsim –  SoyisimOkul Adı
1.Ülviye BarbaliÇanakkale Ortaokulu
2.Ayşegül GüzelErenköy Lisesi
3.Aylin HacıhasanoğluErenköy Lisesi
4.Seymen Tufan KeleşHala Sultan İlahiyat K
5.Melisa Pervin ÖnerBTMK
6.Zülal AlanG/M’sa TMK
7.Yağmur ÖzdemirBekirpaşa Lisesi
8.Berat Efe AçıkŞht. Hüseyin Ruso OO
9.Sevde Nimet YıldırımHala Sultan İlahiyat K

 

 

 

 

LİSE BURS LİSTESİ

 

Sıra Noİsim –  SoyisimOkul Adı
1.Mehmet KarErenköy Lisesi
2.Pelin ManguBekirpaşa Lisesi
3.Münür BalkanKarpaz Meslek Lisesi
4.Burcu KaracanBEAL
5.Metehan EminBekirpaşa Lisesi
6.Sıla KeleşHala Sultan İlahiyat K
7.Azra AydınG/M’sa TMK
8.Şefika BirginG’yurt TMK
9.Zerin AvcınNKL
10.Sude Naz AydenkErenköy Lisesi
11.Emine ArapkasapG’yurt TMK
12.Sıla KorkmazBEAL
13.Begüm DadakoğluBEAL
14.Hüseyin AydemirErenköy Lisesi
15.Fatma Nur ÇelikPolatpaşa Lisesi
16.Enes ParçalarHala Sultan İlahiyat K
17.Damla AygünErenköy Lisesi
18.Latif Polat AltunG’yurt TMK
19.Direm SertçeBEAL
20.Bekir Mustafa ÖğütBekirpaşa Lisesi
21.Burak KarataşBEAL
22.Songül KonatErenköy Lisesi
23.Klio HüdürLTL
24.Seçil AygünBEAL
25.Hayat AntelBEAL
26.Rojin KızılErenköy Lisesi
27.Şamil Sezer AteşNKL
28.İlayda KorkmazErenköy Lisesi
29.Buğçe GüneriG’yurt Meslek Lisesi
30.Nazlı ŞahbazG’Msa TMK
31.Seral KarasalihAML
32.Gözde GüngörBekirpaşa Lisesi
33.Semia İpekBEAL
34.Yusuf EngürLTL

 

 

 





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26 Kasım 2020

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