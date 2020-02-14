Spor

U14’lerde çifte zafer!

14 Şubat 2020

Türkiye Bölgesel Şampiyonası’na katılan U 14 takımlarımız yenilgi yüzü görmeden Anadolu Şampiyonası’na katılma hakkı elde etme başarısı gösterdi.

Karaman’da oynadığı 3 maçı da kazanarak gruptan lider çıkan U 14 kız takımımız başarıları ile gururlandırırken, Hatay’da yapılacak Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı. Bir başarı hikâyesi de bugün yazılırken, U 14 Erkek takımımız 17-21 Mart tarihlerinde Afyonkarahisar’da yapılacak Anadolu şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Adana Çukurova’yı 77-68 yendik

Niğde’de yer aldığı grup maçlarında 3’te 3 yapan U 14 Erkek Takımımız, bugün Anadolu Şampiyonası’na kalmak için D grubu ikincisi Adana Çukurova ile karşılaştı. Çekişmeli maçı 77-68 kazanan ekibimiz kızların ardından Anadolu Şampiyonası’nı garantileyen diğer ekibimiz oldu.




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