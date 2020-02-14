Yaşam

Rusya’da bir kişi, akrabalarının köpeğini öldürdüğü için 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

14 Şubat 2020

Rusya’nın Habarovsk Bölge Sulh Ceza Mahkemesi, Nekrasovka köyünde akrabalarının köpeğini döverek öldüren bir kişiyi 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Rusya İçişleri Bakanlığı Habarovsk Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Nekrasovka köyünde bir kişi, safkan cins köpeğini ısıran köpeklerin sahibinin bulunması için polise ihbarda bulundu. İsmi belirtilmeyen söz konusu kişi, 40 bin ruble (3 bin 800 TL) zararı olduğunu ifade etti.

Polisin araştırmaları sonucunda, 48 yaşında bir kişinin akrabalarına ait iki çoban köpeğini tasmasız gezdirdiği öğrenildi. İncelemelere göre, köpeklerden biri gözden kaybolup, ihbar sahibinin alışveriş yaparken girdiği marketin önünde bıraktığı cins köpeğine saldırdı.

Durumu öğrenen 48 yaşındaki zanlı da çoban köpeğini şiddetli şekilde dövdü, köpek aldığı darbelerden dolayı hayatını kaybetti. Mahkeme ise, ‘mala zarar vermekten’ zanlının 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.




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