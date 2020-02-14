Yaşam

Pele, oğlunu yalanladı: İyi günlerim de kötü günlerim de oluyor

14 Şubat 2020

Babası Pele’nin sağlık sorunları yüzünden dışarı çıkmak istemediğini ve bir tür depresyona girdiğini söyleyen Edinho’nun açıklamalarına yanıt geldi. Brezilyalı efsane futbolcu Pele iyi olduğunu belirterek, “İyi günlerim de, kötü günlerim de oluyor. Bu da yaşımdaki insanları için normal” ifadelerini kullandı.

FIFA Dünya Kupası‘nın 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyan Brezilyalı efsane futbolcu Pele, oğlunun geçen günlerde yaptığı açıklamaları yalanladı.

Hayranlarına moral vermek amacıyla açıklama yayımlayan efsane futbolcu, “Dualarınız ve endişeleriniz için teşekkürler. Ben iyiyim. Bu sene 80 yaşında olacağım” dedi.

“İyi günlerim de oluyor kötü günlerim de. Bu yaştaki insanlar için normal” diyen Pele, “Yoğun programımı sekteye uğratmıyorum” diye konuştu.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, yaşından kaynaklı fiziksel durumunu kabullendiğini belirterek, “Ancak yine de işleri kaldığı yerden devam ettirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

‘Edinho’ lakaplı Edson Cholbi do Nascimento, babası Pele hakkında Brezilya’nın Globo televizyonuna açıklamalarda bulunmuştu.

‘Edinho’, 79 yaşındaki babasının son yıllarda birçok sağlık problemi yaşadığını hatırlatarak, “Kalçasından geçirdiği ameliyat nedeniyle çok narin. Sadece yürüteçle adım atabiliyor. Bu da onu bir tür depresyona soktu. Düşünün, o futbolun kralıydı ve daima görkemli bir kişilikti. Şimdi ise yardım almadan yürüyemiyor. Utanıyor, görünmek istemediği için inzivaya çekildi” demişti.

 




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