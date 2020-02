Pele, oğlunu yalanladı: İyi günlerim de kötü günlerim de oluyor

FIFA Dünya Kupası‘nın 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyan Brezilyalı efsane futbolcu Pele, oğlunun geçen günlerde yaptığı açıklamaları yalanladı.

Hayranlarına moral vermek amacıyla açıklama yayımlayan efsane futbolcu, “Dualarınız ve endişeleriniz için teşekkürler. Ben iyiyim. Bu sene 80 yaşında olacağım” dedi.

"Thanks for your prayers and your worry. I am doing fine. I will be 80 this year," Pele said in a statement.https://t.co/ami4kBm8xf

— The Quint (@TheQuint) February 14, 2020