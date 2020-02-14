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Zamansız vedası yasa boğdu

14 Şubat 2020

21 yaşındaki Osman Hacıoğulları, tedavi gördüğü İstanbul’da yaşamını yitirdi.

21 yaşındaki Osman Hacıoğulları, tedavi gördüğü İstanbul’da yaşamını yitirdi. Yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören Bostancı köyü sakini Osman Hacıoğlulları hayata tutunamadı.

İstanbul’da tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Hacıoğulları’nın cenazesinin bu gece adaya getirileceği, yarın Bostancı Camisi’nde kılınacak cenaze namazı ardından Yuvacık Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

21 yaşındaki Osman Hacıoğulları’nın zamansız gidişi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Futbol tutkunuydu…

Futbola gönül veren Osman Hacıoğulları’nın, Fenerbahçe tutkunu olduğu ve bölge kulüplerinden Yalova Spor Kulübü alt yapısında futbol oynadığı ifade ediliyor.




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