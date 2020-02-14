2 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi 7-13 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 46 numuneden tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerden 17 numuneden 15’i temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Ümmü Gülsün Tuğrul’a ait sivri biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Doğancı sakinlerinden Osman Çınar’a ait kapya biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.