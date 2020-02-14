KıbrısManşet

2 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

14 Şubat 2020

Tarım Dairesi 7-13 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 46 numuneden tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerden 17 numuneden 15’i temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Ümmü Gülsün Tuğrul’a ait sivri biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Doğancı sakinlerinden Osman Çınar’a ait kapya biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Tatar: İngiltere’den direkt uçuşların başlaması mümkün

Tatar: İngiltere’den direkt uçuşların başlaması mümkün

13 Şubat 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı seçimi için ödenekler belirlendi

Cumhurbaşkanlığı seçimi için ödenekler belirlendi

13 Şubat 2020
Photo of TCG Sakarya denizaltı halkın ziyaretine açılacak

TCG Sakarya denizaltı halkın ziyaretine açılacak

13 Şubat 2020
Photo of Larnaka Limanı geçici olarak ‘savaş limanı’ oluyor

Larnaka Limanı geçici olarak ‘savaş limanı’ oluyor

13 Şubat 2020
Photo of Anastasiadis AB Konseyi Başkanı’yla göç konusunu görüştü

Anastasiadis AB Konseyi Başkanı’yla göç konusunu görüştü

13 Şubat 2020
Photo of Güneyde sadece 20 tane “Gyps Fulvus” türü akbaba kaldı

Güneyde sadece 20 tane “Gyps Fulvus” türü akbaba kaldı

13 Şubat 2020
Photo of Kıbrıs’ın güneyindeki en büyük güneş parkı faaliyete geçti

Kıbrıs’ın güneyindeki en büyük güneş parkı faaliyete geçti

13 Şubat 2020
Photo of Güneyde medeni usul hukukunda değişiklik planlanıyor

Güneyde medeni usul hukukunda değişiklik planlanıyor

13 Şubat 2020
Photo of Asayiş ve trafik denetimleri: 348 araç kontrol edildi

Asayiş ve trafik denetimleri: 348 araç kontrol edildi

13 Şubat 2020
Photo of Özyiğit: Maraş toplantısı tamamen siyasi temeller üzerine kurgulandı

Özyiğit: Maraş toplantısı tamamen siyasi temeller üzerine kurgulandı

13 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı