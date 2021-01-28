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U dönüşü yaparken motosikletliye çarptı

28 Ocak 2021
İlhan Açıkel



Gönyeli’de Atatürk caddesinde bugün saat 13.30 sıralarında meydana gelen çarpışmada 19 yaşındaki İlhan Açıkel yaralandı.

Bugün saat 13.30 sıralarında Gönyeli’de Atatürk caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden Ayjahan SEYİTGULYYEVA(K-47) yönetimindeki KE 350 plakalı araç ile yol içerisinde geldiği istikamete doğru (U dönüşü) yapmaya başladığı bir sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan İlhan Açıkel (E-19) yönetimindeki NM 733 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi LDH Acil Serviste halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.





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28 Ocak 2021


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