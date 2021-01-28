Vaiz: 1963 yılında ne yapmıştık? Mutlaka hatırlayalım

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından dayanışma çağrısı yaptı. Gülgün Vaiz, 1963 yılını hatırlatarak toplumsal seferberlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Vaiz’in açıklaması şu şekilde; DAYANIŞMA ZAMANI “1963 yılında ne yapmıştık? Mutlaka hatırlayalım. Aç olanlara aş, evsiz kalanlara çadır, eşyasız olanlara yatak, yorgan, koltuk, tencere, tava veren yardımsever insanlar ve yönetim vardı.(Ailelerimizden duyduğumuz kadarıyla. Ölümler, kayıplar vardı. Bilen bilir). Kıştı, çok soğuktu… Yine kış, soğuk. Zor durumdayız. Toplumsal seferberlik, dayanışma şart. Evde kalıp, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım, Aşı olalım… Zor durumda aç, işsiz, evsiz, kimsesiz olanlar için hepimiz, Devlet, Yerel yönetimler, Sivil Toplum destek kampanyaları düzenlemeliyiz… “