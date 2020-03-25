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Tutuklamalar göz korkuttu

25 Mart 2020

Geçtiğimiz gün ilan edilen ‘Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı’nın ilk gününde, yasağa uymayan 42 kişinin tutuklanması, vatandaşın gözünü korkuttu. Lefkoşa ve Girne sokakları dün öğle saatlerinde, neredeyse boş kaldı.

Bakanlar Kurulu’nun, Kovid-19 salgınının önlenmesi kapsamında, ‘zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmasın’ çağrısı birçok kesim tarafından karşılık bulmamış, sokaklarda ve piknik yerlerinde kalabalık gruplar halinde toplanılmaya devam edilmişti.

Bu gelişmelerin üzerine, geçtiğimiz gün toplanan Bakanlar Kurulu da, 14 gün süreyle, ‘Kısmı Sokağa Çıkma Yasağı’ ilan etmişti.

Market, eczane ve banka önünde mesafeli kuyruk

Yasağın ilk gününde, geçerli bir mazereti olmadan sokağa çıkan 42 kişinin polis tarafından tutuklanması, vatandaşa gözdağı oldu.

Lefkoşa ve Girne sokaklarının, dün öğle saatlerindeki boş hali, tutuklamaların, vatandaşı evine kapattığı şeklinde yorumlandı.

Market, eczane ve bankaya gitmek için evinden çıkan vatandaşın, sıra beklerken de sosyal mesafe kuralına uyduğu, polisin de her yerde devriye gezdiği gözlemlendi.




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