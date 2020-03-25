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Terhis yolunda “sosyal mesafe” nizamı

25 Mart 2020

KKTC’deki vatani görevlerini tamamlayıp terhis olan onlarca kişi, dün Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yaptı. Terhis olanların, Kovid-19 salgını sebebiyle, sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Kovid-19 salgınının önlenmesi kapsamındaki en önemli kuralların başında sosyal mesafe kuralı geliyor.

Sosyal mesafe kuralı, Bakanlar Kurulu’nun tarafından da, uyulması zorunlu tedbirler kapsamında değerlendirilmiş, özellikle maketler, eczaneler ve bankalar gibi yerlerde uygulanması zorunlu kılınmıştı.

Bu kurala göre, herhangi bir yerde beklerken, kişilerin aralarında 2 metre mesafe bırakması gerekiyor.

Aralarında 2 metre boşluk bırakarak beklediler

Girne Turizm Limanı’nda, dün Havadis kameralarına yansıyan görüntülerde, terhis olanların da

bu kurala uydukları görüldü.

Havadis’in aldığı bilgiye göre, KKTC’de vatani görevlerini tamamlayan ve terhis olan onlarca asker, gemilerle ülkelerine gönderilmek üzere Girne Turizm Limanı’na getirildi.

Sosyal mesafe kuralına uyanlar, pasaport işlemlerini yapmak için sırada beklerken, aralarında 2 metrelik boşluk bıraktı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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