Köşe Yazarları

3 BUÇUK BAKAN VE AÇ GÖZLÜ PARA BABALARI

25 Mart 2020
Başaran Düzgün
Başaran Düzgün

İçinden geçtiğimiz bu zor günler, herkesin ne olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor.

Deneyimli bir bürokrat arkadaşım “10 kişilik kabinede 3 buçuk bakan gerçekten çalışıp ter döküyor” dedi.

Şaşırmadım.

Siyaset yapma, seçim kazanma, mecliste “başarılı” milletvekili olarak görünmek başka bir şeydir, icraat yapma, halkın sorunlarını çözme ve memleketi daha ileri götürme başka.

Çeşitli maharetlerle  sürekli seçim kazanıp da icranın başına geldiğinde çuvallayan siyasetçilere de tanık oldu bu toplum.

Şimdi kriz zamanındayız.

Hem de tarihimizde yaşamadığımız denli büyük bir kriz.

Bir halkın sağlığı topyekûn tehlike altındadır.

Aslında gerekli ve etkili tedbirler zamanında alınmazsa Kıbrıs Türkünün bu topraklardaki nesli tehdit altındadır.

Geçmişte varlığı tehlike altına girdiğinde elinde silah savaşan bu halk, şimdilerde evlerine kapanıp, gelişmeleri pasif bir şekilde izlemek zorunda bırakıldı.

Yetkililerin alacağı tedbirleri bekliyor ve izliyor.

Koronavirüs ile mücadelede bazı hatalar yapılıyor olsa da aslında başarılı bir grafik mevcuttur.

Rum tarafından ve Türkiye’den gelen haberler ne yazık ki hiç de içaçıcı değildir.

Rum tarafında nerdeyse her gün ölümler yaşanmakta virüs bulaşan insanların sayısı artmaktadır.

Türkiye için ortaya konulan öngörüler ise dehşetten ötedir.

Türkiye’de virüse yakalanma hızı felaketin yaşandığı İtalya ve İran ile aynı düzeydedir.

Ve işin en kötü tarafı ise “Türkiye’de yeni başladı” tespitleridir.

Bizde hayat normale dönse bile Türkiye bu illetle daha uzun süre boğuşacağa benziyor.

Türkiye normalleşmedikçe de bizde hayatın normale dönmesi mümkün olmayacaktır.

 

***

Bugünlerde binlerce insan bir yandan virüsle mücadele ederken diğer yandan da açlıkla mücadele etmenin eşiğinde bulunuyor.

Yıllardır Kıbrıs Türkünün sırtından milyonlarca dolar kazanan bazı büyük işletmeler ilk tasarruf tedbiri olarak binlerce çalışanını ödeneksiz izne çıkarma yani parasızlığa ve açlığa mahkum etme oldu.

Kasalarında veya banka hesaplarında biriktirdikleri nakitlerini hiç olmazsa krizin birinci ayında personel maaşlarını ödemek için kullanmaları gerekirken yaşanılan krizi daha da derinleştirecek adımlar atıyorlar.

Hükümetin bu sorunla da mücadele etmesi şarttır.

Binlerce çalışanı maaşsız bırakıp da “devlet ödesin” gaddarlığında bulunan para babaları bunu hesabını vermelidir.

Yapılacak bir aylık maaş ödemesi devlete bir aylık hayat öpücüğü olacaktı.

Zaten çok çok zor durumda olan kamu maliyesi bu para babalarının aç gözlüğü yüzünden iflas etmeyle başbaşa bırakılıyor.

Bence yaşadığımız günlerin en önemli sorunlarından biri de budur…




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İngiltere’de GCSE, A Level tartışmaları ve KKTC’ye yansımaları

İngiltere’de GCSE, A Level tartışmaları ve KKTC’ye yansımaları

22 Mart 2020
Photo of Bir ‘virüscüğün’ düşündürttükleri

Bir ‘virüscüğün’ düşündürttükleri

22 Mart 2020
Photo of GERİYE NE KALDI

GERİYE NE KALDI

22 Mart 2020
Photo of PAZAR SOHBETİMDİR: (NUH NEBİ’DEN GELDİK, KORONA VİRÜS DEVRİNE!)     

PAZAR SOHBETİMDİR: (NUH NEBİ’DEN GELDİK, KORONA VİRÜS DEVRİNE!)     

22 Mart 2020
Photo of HERKESİN KAFASINA KAZIMASI GEREKEN…

HERKESİN KAFASINA KAZIMASI GEREKEN…

22 Mart 2020
Photo of Korku, inanç ve koku

Korku, inanç ve koku

22 Mart 2020
Photo of BOŞLUKTA DAHA ÇOK SEÇİM KONUŞACAĞIZ…

BOŞLUKTA DAHA ÇOK SEÇİM KONUŞACAĞIZ…

21 Mart 2020
Photo of BİRBİRİNE BENZEYEN BOŞ SOKAKLAR

BİRBİRİNE BENZEYEN BOŞ SOKAKLAR

21 Mart 2020
Photo of “KORONAVİRÜSTEN, ÖNCE VE SONRA!”

“KORONAVİRÜSTEN, ÖNCE VE SONRA!”

21 Mart 2020
Photo of TOPYEKÜN MÜCADELE YOKSA KAYBEDECEĞİZ…

TOPYEKÜN MÜCADELE YOKSA KAYBEDECEĞİZ…

21 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı