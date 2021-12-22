TUTDER: Hedeflerimiz tüm halkın çıkarınadır

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) yazılı açıklama yaparak yarın Maliye Bakanlığı üst düzey yöneticileri ile toplantı yapacaklarını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Değerli halkımız, değerli tüketiciler

Bir süreden beridir aşağıda yazılı 4 maddeyi hayata geçirebilmek için sürdürmekte olduğumuz bilgilendirme kampanyamız basının da büyük desteği ile yeni bir aşamaya geçmiştir.

Dün Maliye Bakanlığı tarafından aranarak toplantıya davet edilmiş orada konuyu anlatmaya çalışmıştık.

Çok verimli geçtiğini söyleyemeyeceğimiz bu toplantı sonrasında ise bugün Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu ile görüşmüş ve konuları detaylı olarak ele alma fırsatımız olmuştur.

Sayın Başbakan önerilerimizi dinlemiş ve akabinde yarın Maliye Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin ve dernek Başkan ve Başkan Yardımcımızın katılacağı yeni bir toplantı düzenlemiştir.

Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu’na aktardığımız, kendisinin de ilgi gösterdiği, kampanyamızın başlangıcında basın açıklaması ile duyurduğumuz hedeflerimiz tüm halkın çıkarınadır. Bu hedeflerimizi bir kez daha hatırlatırsak;

Devlet 6 aylığına Gıda ve Temizlik Ürünlerinden İthalatta aldığı KDV, Stopaj ve Fiyat İstikrar Fonundan vazgeçmeli; Temel Gıda Ürünleri üzerindeki ithalat yasakları kaldırılarak piyasa ucuzlatılmalı Bu fon ve vergileri önden devlete ödeyerek daha sonra halktan devlet adına toplayan firmalar kendi ürünlerinde satış noktalarıyla da anlaşarak ek indirimler uygulamalı; Satış noktalarının -marketlerin- kampanya dahil olmasını teşvik ederek onların da kampanya süresince indirimler uygulamalarını sağlamak;

Bu 4 maddeden anlaşılacağı gibi, uygulanması halinde karlı çıkacak olan halkımızdır.

Yarınki toplantının sonucunu da kamuoyu ile paylaşacağız. Şeffaflık ve doğru bilgilendirme üzerine inşa ettiğimiz kampanyamızı, Maliye Bakanlığı yöneticilerinin ricası üzerine, yarınki toplantıya başlamadan olumlu katkı yapmak adına, toplantı sonuna kadar askıya alma kararı almış bulunuyoruz.

Kamuoyunu değerli medya mensuplarını bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla

TUTDER

Yönetim Kurulu