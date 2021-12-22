Hükümet 93 milyon TL borçlanıyor

Maliye Bakanlığı 93 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesi adına yetkilendirildi. Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Alınan karar şöyle:

Bakanlar Kurulu, Devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası Limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 93.000.000 TL (doksan üç milyon Türk Lirası)’na kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi.