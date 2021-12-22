KKTC’nin önemli teknik adamları UKÜ’de buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) tarafından “Teknik Direktörlerin Bakış Açısı İle KKTC Futbolu” adlı panel gerçekleştirildi.

Panelde Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, Yonpaş Dumlupınar TSK teknik direktörü Sedat Devecioğlu ve Cihangir GSK eski teknik direktörü Emre Perçinci konuşmacı olarak yer alırken panelin moderatörlüğünü ise BESYO öğretim görevlisi Sonay Dericioğlu yaptı.

BESYO Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol, sporla ilgili düzenlemelerin düzgün ilerlememesinin nedeninin karmaşık olan işlerden başlamak olduğunu belirterek, “Biz hem Türkiye’de hem de KKTC’de kolay işler yerine zoru tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sporda yabancı oyuncuların sürekli gündemde yer bulması hakkında değerlendirmelerde de bulunan Erol, “Sporda yabancı kavramına katılmıyorum. Sporda ırk, cinsiyet, milliyet ve bunun gibi ayrımlar yoktur. Genel başlık sporcudur. Bu bağlamda performans açısından kim üstün ise başarıya o ulaşır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk futbolunun değerlendirildiği panelde Oshan, KKTC’de takımlar için en önemli unsurun kendi idmanlarını yapabilecekleri bir saha olduğunun altını çizerek, “Biz Doğan Türk Birliği olarak bu atılımı yaptık. Kendi bütçemizden ayırdığımız para ile kendi tesisimizi yapmaya başladık” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, futbolda akademi kavramının ülke kulüplerinde son yıllarda önem kazandığından bahseden Devecioğlu, 2010 yılından sonra plansız olan öz kaynak yatırımlarının daha planlı hale geldiğini açıkladı.

Devecioğlu, federasyonun alt yaş kategorilerdeki faaliyetleriyle birlikte son dönemde yabancı sayısının düşürüldüğünü aktararak, “Yabancı sayısı 3’ten 1’e düşürüldü. Bu nedenle öz kaynaklara bir yönelim oldu” ifadesini kullandı.

Perçinci, eski döneme bakıldığında futbolda profesyonellik açısından önemli gelişmeler olduğunu kaydederek, bu bağlamda yöneticilerin tavırlarının futbolda önemli yer aldığını dile getirdi.

Alt yapının gelişmesi için önemli hocalara ihtiyaç duyulduğuna da değinen Perçinci, “Alt yapıyı bir bahçe gibi düşünürsek ve çiçek, ağaç yetiştireceksek kesinlikle iyi bir bahçıvana ihtiyaç duyarsınız” dedi.