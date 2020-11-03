Türünün ilk örneği olan Kafatası Bulutsusu görüntülendi

Avrupa Güney Gözlemevi’ndeki (ESO) gökbilimciler, merkezinde hiyeraşik üçlü yıldız sistemi bulunduğu bilinen ilk gezegenimsi bulutsu olan Kafatası Bulutsusu’nu (The Skull Nebula) görüntüledi.

NGC 246 diye de bilinen bulutsu, 1785’de keşfedilmiş, ancak merkezinde yer alan yıldızlardan biri 2014’te gözlemlenebilmişti.

Bu sayede, Güneş benzeri yaşlı bir yıldızın dış katmanlarını atarak çıplak çekirdeğini geride bırakmasıyla oluşan Kafatası Bulutsu’sunun, türünün bilinen ilk örneği olduğu ortaya çıkmıştı.

Mirror’ın haberine göre ESO, NGC 246’nın, Dünya’dan bin 600 ışık yılı uzaklıkta, Balina (Cetus) takımyıldızının güneyinde yer aldığını bildirdi.

Bulutsu’nun merkezinde bulunan çift cüce yıldızın birisinin parlak beyaz, diğerininse sönük kırmızı olduğunu ifade eden kuruluş, aralarındaki mesafenin Dünya’yla Güneş’inkinden yaklaşık 500 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu ve ekledi:

Dıştaki yıldızsa bu çift yıldızın, Dünya ve Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 1900 katı uzaklıktaki yörüngede bulunuyor.

ESO, bir nesnede bulunan belirli elementlerin yaydıkları ışıkları gözlemlemenin, nesnenin kimyasal ve yapısal bileşenleri hakkında çok sayıda bilgi sağlayabileceğini de belirtti. Söz konusu görüntüde, hidrojen ve oksijenle ilgili dar dalga boyu aralıklarında yayılan ışığın yakalandığını ifade eden bilim insanları şu ifadeleri kullandı:

Görüntüde, NGC 246’nın hidrojen (kırmızı) ve oksijen (açık mavi) bakımından zengin veya fakir olduğu yerler gösteriliyor.