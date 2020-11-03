ABD’de eşsiz derecede korunmuş 300 yıllık köle mahalleleri keşfedildi

ABD’nin Maryland eyaletinin güneyinde bulunan ve bir zamanlar Cizvitler’e ait olan tarihi plantasyonda arkeologlar, 300 senelik köle mahalleleri keşfetti.

Kölelerin, Cizvitler’in Katolik Kilisesi’ne hizmet ettiğini söyleyen çalışmanın başındaki arkeolog Julie Schablitsky, bölgenin nasıl sapasağlam kaldığını da şu sözlerle açıkladı:

Köle mahallelerinin yeraltına gömülürken etrafındaki toprak aşınmamış. Bu da bölgeyi korumuş.

Bu çok nadir ve heyecan verici bir keşif çünkü bu tür yapılar çok yok.

New York Post’un aktardığına göre kazılara 19 Ekim’de başlayan ekip, çalışmalarına hala devam ediyor ve eski kulübeleri, pipoları, seramik bardakları ve paslı tırnakları bulabilmek için metal dedektör kullanıyor.

Araştırmacılar bu sayede bölgede Büyük Britanya Kralı II. George’ye ait 1740 tarihli madeni para da buldu.

Schablitsky, buradaki Afrikalı Amerikalılar’dan çok azının hayatta kaldığını belirtip torunlarının bütün ülkede olabileceğini söyledi.

Bunlardan biri de Saint Mary’de yaşayan Papaz Dante Eubanks. Kazı çalışmaları esnasında bölgeye gelen Papaz Eubanks, orada bulunmanın hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok duygusal hissettirdiğini belirtti.