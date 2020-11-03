Yıllardır gözüne kestirdiği 457 kiloluk dev timsahı yakaladı

ABD’nin Florida eyaletindeki Blountstown’da yaşayan Corey Capps, üç yıldır evinin arkasındaki dev timsahı yakalamanın hayalini kuruyordu. Artık bunu gerçekleştirerek Amerikan basınının da ilgisini çekti.

CNN International’a konuşan Capps, ağırlığı 450 kilogramı geçen sürüngeni nasıl avladığını anlattı.

Capps, Apalachicola Nehri’nde eşiyle birlikte teknedeyken timsahı görünce, hemen bu hayvanları avlamak için lisansı olan arkadaşı Rodney Smith’i aradığını söyledi.

“Son iki ayda üç farklı sefer orada balık tutarken beni izledi. İkimizin arasında bir şeyler olacağı belliydi” diyen Capps, ertesi gün yanına Smith’i de alarak yaklaşık üç buçuk metrelik bir kayıkla nehire açıldı.

13 Ekim’de gerçekleşen olayda, timsahı aynı yerde bulan ikili büyük zıpkınla dev timsahı avladı.

Capps, hayvanın neredeyse 4 metre uzunluğunda olduğunu vurgulayarak “Büyük olduğunu biliyorduk ama o kadar da büyük olduğunu bilmiyorduk. Gördüklerim arasında en büyüğü” ifadesini kullandı.

İkili, yüzlerce kiloluk timsahı, yaklaşık 30 metre boyunca sürüklemek için yaklaşık üç buçuk saat boyunca kayığın içinde uğraşmak zorunda kaldı.

457 kiloluk bu dev, Florida eyaletinde yakalanan en büyük timsah rekorunu, 16 kilogram kadar yaklaşsa da, kıramadı.

Capps, timsahın geri kalanını Tallahassee’deki bir işletmeye sattı. Bacaklarını ve kafasınıysa uygun bir şekilde saklamayı planlıyor.